Baden-Württemberg verzeichnet Steuereinnahmen in Rekordhöhe

Die baden-württembergische Finanzverwaltung hat 2018 rund 81,9 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Dabei handle es sich um einen Rekordwert, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Die Einnahmen seien im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Prozent gestiegen.

41 Milliarden Euro – also rund die Hälfte der Summe – fließen in die Landeskasse und machen 80 Prozent des Landeshaushaltes aus. Die restlichen Steuern gehen an den Bund und die Kommunen. «Das finden wir sehr gut», kommentierte Sitzmann die steigenden Steuereinnahmen. Sie rechne aber wegen trüber konjunktureller Aussichten damit, dass sich die Steigerungsrate deutlich abflachen werde.

dpa/lsw