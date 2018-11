Baden-Württemberger haben im Vergleich seltener Schulden

Anzeige

In Baden-Württemberg haben weiter deutlich weniger Menschen mit Schulden zu kämpfen als anderswo in Deutschland. Gut 8,3 Prozent der Bevölkerung im Südwesten seien überschuldet, teilte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Düsseldorf mit.

Das heißt: Bei ihnen sind die Gesamtausgaben dauerhaft höher als die Einnahmen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Quote nicht verändert, zudem ist es die zweitbeste im Vergleich der Bundesländer. Nur in Bayern ist sie noch niedriger. Bundesweit ist etwa jeder Zehnte überschuldet.

Im Langzeitvergleich weist Baden-Württemberg den Angaben zufolge allerdings einen der höchsten Zuwächse auf. Seit 2004 nahm die absolute Zahl der Fälle um 115 000 auf aktuell rund 760 000 zu. Die Quote stieg in diesem Zeitraum um gut 0,8 Punkte.

Unter den Landeshauptstädten verzeichnet Stuttgart laut Creditreform auch in diesem Jahr die beste Entwicklung, bleibt mit einer Überschuldungsquote von aktuell 10,1 Prozent aber über dem landesweiten Durchschnitt – und auch im Langzeitvergleich ist der Trend den Angaben zufolge negativ.