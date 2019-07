Baggerseen in der Region haben hohe Wasserqualität

Anzeige

Sorgen um die Wasserqualität müssen sich Badegäste an den Baggerseen im BNN-Hardtgebiet nicht machen. Die stark frequentierten Badeseen „Streitköpfle“ in Linkenheim und „Giesen“ in Liedolsheim sind nur zwei Beispiele mit der Bewertung „ausgezeichnet“ in den vergangenen Jahren. Überhaupt sieht es im Landkreis sehr gut aus.

Von unserem Mitarbeiter Alexander Werner

„Alle 23 nach EU-Liste überwachten und monatlich in der Saison von Mai bis September nach Vorgaben des Landesgesundheitsamts mit Probenentnahmen kontrollierten Seen weisen ausgezeichnete oder gute Wasserqualität auf“, berichtet Peter Schneider. Damit werde kein einziger Badesee in den weiteren Qualitätsstufen „ausreichend“ oder „mangelhaft“ eingestuft, so der zuständige Fachmann im Gesundheitsamt des Landratsamts. Angesichts für sich alleine wenig aussagekräftiger Einzelbefunde werden jeweils zu Saisonende und für die drei Vorjahre die Durchschnittswerte herangezogen.

Momentaufnahme

Tatsächlich könne es vorkommen, dass bei einer Probe einzelne Ausreißer erfasst werden, erläutert Schneider. Das sei jedoch nicht entscheidend, da es sich nur um Momentaufnahmen handle. Untersucht werde auf die Parameter „fäkalcoliforme“ und „gesamtcoliforme“ Bakterien. Sollten sich bei einer Probe ungewöhnlich hohe Werte ergeben, werde nach 72 Stunden nachgeprobt. Dies sei einmal in Weingarten geschehen, wobei sich dabei das erste Ergebnis nicht bestätig habe. Untersuchungen würden ufernah erfolgen, so Schneider. Dort gebe es wegen der Temperatur eher Schwankungen.

Starkregen als Ursache

Eine Ursache für höhere Werte könnte Starkregen sein, erklärt Schneider. Denn Fäkalien von Wildvögeln am Ufer könnten mit dem Oberflächenwasser in den See gespült werden. Dazu könne im Lauf einer Saison mit anhaltend hohen Temperaturen und entsprechender Erwärmung des Wassers die mikrobiologische Belastung steigen. Da gelte es dann Ursachenforschung zu betreiben. Bis jetzt aber habe man 2019 keine negativen Entwicklungen bei der Wasserqualität festgestellt, resümiert Schneider. Die Werte seien auch in diesem Sektor bislang konstant.

Sauerstoff als Maßstab

Das gilt ebenso für den Sauerstoffgehalt. Wird vom „Kippen“ eines Sees gesprochen, bedeutet das, dass der Sauerstoffgehalt zu gering geworden ist. Auch dieser werde ermittelt, das sei sehr wichtig, so Schneider. Ein „Kippen“ aber drohe so schnell nicht. Je länger Hitze anhalte und je kleiner Seen seien, desto eher könne es beim Sauerstoffgehalt Schwankungen geben. Sollte es tatsächlich einmal zum „Kippen“ eines Sees kommen, müsse man warten, bis sich dieser wieder regeneriere. Dann brauche es eine kühlere Periode und Regen, so Schneider. Wie im Fall einer zu hohen bakteriellen Belastung, würde ein See dann gesperrt.

Blaualgen

Ein weiteres Thema sind Blaualgen. Hohe Temperaturen und Nährstoffreichtum würden deren Wachstum begünstigen, erläutert der bei der zuständigen Abteilung im Landratsamt. Erkennen könnte man die an sich wie auf einem Teppich entwickelnden Blaualgenblüten. Ebenso in einem solchen Fall würde gesperrt wegen der toxischen Wirkung von Cyanobakterien.

Gefahr für Mensch und Tier

Bei Hundehaltern sind diese gefürchtet. Allerdings sind sie gleichermaßen für Menschen und besonders für Kinder gefährlich. „Bis jetzt sind Blaualgen allerdings bei uns nicht vorgekommen. Ein Verdacht im vergangenen Jahr in der Gegend hat sich nicht bestätigt“, informiert Schneider.

Der Badebetrieb an sich sei hinsichtlich der Wasserqualität zu vernachlässigen, ergänzt er. Jeder Mensch trage zwar Keime ins Wasser, aber auch bei einer großen Zahl von Menschen sei von keinem wesentlichen Einfluss auszugehen. Das gelte auch für Mittel wie Sonnenschutzpräparate, die Badende ins Wasser einbrächten. „Wir sind froh, dass die Lage in unseren relativ vielen Seen so gut ist“, fasst Schneider zusammen.

Kontrolle nur für Seen auf EU-Liste

Seen, die nicht zu gängigen Badegewässern zählen und sich insofern nicht auf der EU-Liste finden, werden nicht kontrolliert.

Baggersee-Überblick

Eine Liste der überwachten Badestellen ist im Internet unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de einsehbar. Jeder See kann dort über den Namen oder über den jeweiligen Kreis abgerufen werden. Interessierte erhalten mit einem Gewässerprofil nicht nur Informationen zur Wasserqualität. Hinweise gibt es ebenso zur Infrastruktur und Ausstattung sowie zu Verordnungen wie etwa zum Mitbringen von Hunden. Letzteres wird an den Seen im BNN-Hardtgebiet während der Saison allerdings durchweg sehr restriktiv behandelt.