Bahnstreik: So reagierte die Twitter-Gemeinde

In #Karlsruhe derzeit ca. 60 EVG erInnen lautstark vor dem @Karlsruher Hbf. Solidarität mit den Streikenden der EVG! #Streik #EVG #db

Das Unverständnis ist zum Teil groß, da es für die Betroffenen schnell sehr teuer werden kann. Speziell, wenn Extra-Kosten wie Taxifahrten auf sie zukommen.

Gernervt. wer zahlt den Leuten, die nicht mit der Bahn kommen können eigentlich ihre nicht erreichten Abflüge in München, den Parkplatz am Flughafen, die taxikosten, die Fahrtkosten (?) – Danke für einen scheiss (-teuren) #streik am #montag ab jetzt weniger Bahn fahren?!

