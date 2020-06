Bandmanager Schumacher zu abgesagtem Watthaldenfest: „Spüre große Traurigkeit bei Musikern“

Anzeige

Das Watthaldenfestival in Ettlingen, zu dem immer am dritten Juniwochenende zwischen 5.000 und 10.000 Menschen pilgern, fällt wegen Corona aus. Was solche Absagen für Künstler bedeuten, erzählt Markus Schumacher, der die Bandagentur „Black Forest Voodoo“ betreibt.

Der 42-Jährige stand in Ettlingen schon mit seiner Band Al Jawala auf der Bühne, ebenso wie bei „Das Fest“ in Karlsruhe.

Wieviele Absagen haben Sie seit März verkraften und weitergeben müssen?

Schumacher: Ehrlich gesagt, ich habe sie nicht genau gezählt, mehr als einhundert waren es auf jeden Fall. Seit dem Lockdown im März wurden jede Woche kleinere und größere Veranstaltungen abgesagt, zunächst mal die, die sich in Clubs, Sälen und Hallen abspielen sollten. Das war schon Schock genug für die Musiker.

Als dann auch noch die Freiluft-Festival-Veranstalter nach und nach zurückzogen, war die Stimmung am Tiefpunkt. Für das Festival in dem schönen Ettlinger Park hatte ich nach dem Erfolg von El Flecha Negra 2019 für dieses Jahr Malaka Hostel vorgesehen. Die Band hätte super ins Programm gepasst mit Polka, Ska und Psychedelic Rock. Daraus wird jetzt leider nichts.

Wie haben die Musiker reagiert?

Was wollen sie machen? Es gibt halt die Corona-Vorgaben an die Veranstalter. Bei allen Absagen, die ich Musikern kommunizieren musste, habe ich eine große Traurigkeit der Betroffenen gespürt. Einige Veranstalter, wie etwa das Ettlinger Kulturamt, wollen das Festival im Juni 2021 mit dem Programm von 2020 praktisch wiederholen.

Diese Perspektive ist natürlich gut für die Bands, löst aber nicht deren derzeitige Probleme mit einem leeren Terminkalender und einem leeren Geldbeutel. Sicher gibt es ein paar Musiker, die sich beispielsweise mit Unterricht oder Aushilfsjobs über Wasser halten und neuerdings wird auch wieder Straßenmusik gemacht. Aber das ist nicht mehr als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Was fehlt sind die regelmäßigen Einnahmen dank Konzerten.

Wie kommen Sie selbst über die Runden?

Ich habe wie viele andere Selbstständige die Corona-Soforthilfe beantragt. Das ging unbürokratisch und schnell. Meine Bürokosten sind glücklicherweise überschaubar. Eigentlich wollte ich, da die Agentur inzwischen gut läuft, in diesem Jahr noch jemanden einstellen. Das lasse ich natürlich erst mal sein.

Meine Frau arbeitet als Erzieherin, wir sind von daher abgesichert. Während der Veranstaltungsflaute habe ich als Vater zusätzlich mehr Zeit für unsere drei Kinder gehabt. Hausaufgabenbetreuung, Homeschooling inklusive. Das war mitunter ganz schön anstrengend.

So manche Band hat Auftritte in Autokinos als Einnahmequelle für sich entdeckt. Al Jawala auch?

Autokinos, von denen doch keiner geglaubt hätte, dass sie jemals wieder an den Start gehen, noch dazu an so vielen Orten, sind nicht so unser Ding. Wir waren dafür zwar angefragt, haben aber abgesagt, weil wir den direkten Kontakt zu unserem Publikum brauchen. Das soll tanzen und nicht im Auto sitzen.

Auch Applaus am Ende mit Lichthupe ist eher gewöhnungsbedürftig. Ein paar regionale Gruppen, die ich vermittele, haben den Strohhalm Autokino ergriffen. Unbekannte Bands haben es bei Autokinos meiner Erfahrung nach aber eher schwer. Die Veranstalter setzen da meist auf große Namen, um ein größeres Publikum anzuziehen. Schließlich muss es sich für sie auch rechnen.

Corona scheint auf dem Rückzug. Wie schnell wird das Geschäft mit Musikveranstaltungen wieder anlaufen?

Schwer zu sagen. Bands, die beispielsweise im Herbst auf Tour gehen wollten, sind unsicher, ob sie das überhaupt ankündigen sollen, weil sie vielleicht erneut verschieben müssen. Andere planen 2020 mit einem Totalausfall und setzen gleich auf 2021.

Viele Veranstalter, die in der Agentur nachfragen, nennen einen Termin weit im neuen Jahr. Der Kartenvorverkauf ist derzeit noch sehr schwierig. Kunden wollen sich nicht mehr vorzeitig festlegen, mancher hat auch die Nase voll von Gutscheinen für ausgefallene Events und wartet lieber ab.

Wo wird man Sie und Ihre Musiker als nächstes sehen?

An diesem Freitag im Karlsruher Tollhaus. Dort wird das zehnjährige Bestehen des großen Saales gefeiert, allerdings mit kleinem Publikum. Wir geben zwei Konzerte vor jeweils 100 Leuten. Da freu ich mich drauf und bin gespannt auf die Atmosphäre, denn Tanzen und zur Bühne Vorstürmen geht ja nicht.

Und eigentlich war auch geplant, dass Al Jawala beim Zeltmusikfestival in Freiburg diesen Sommer das 20-Jährige der Band feiert. Das ist aber abgesagt, sodass wir nur einen Stream als Trost für unsere Fans liefern. Die Sause beim Zeltfestival holen wir nach: Voraussichtlich am 31. Juli im kommenden Jahr.