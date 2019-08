Bauern melden trotz Trockenheit durchschnittliche Ernte

Anzeige

Trotz Trockenheit und Hitze zeichnet sich bei Baden-Württembergs Landwirten eine durchschnittliche Ernte ab. «Die Hitzewelle hat beim Getreide Ertrag gekostet, aber nicht in befürchtetem Umfang», teilte der Präsident des Landesbauernverbandes, Joachim Rukwied, zur Vorstellung der Bilanz am Mittwoch in Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) mit.

Zuckerrüben und Mais hätten regional zwar unter dem heißen und trockenen Sommer gelitten, aber von den Niederschlägen im August profitiert. Der große Verlierer sei Raps: Der Ertrag lag demnach rund 10 Prozent unter dem Vorjahresergebnis und rund 14 Prozent unter dem vieljährigen Mittel.

In Baden-Württemberg seien die Trockenphasen im Gegensatz zu anderen Bundesländern immer wieder durch Niederschläge unterbrochen worden, so Rukwied. Die Getreideernte ist in den meisten Regionen im Südwesten nun abgeschlossen.

dpa/lsw