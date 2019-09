Anzeige

Bei einer der bislang größten Übungen im Südwesten haben 150 Einsatzkräfte in Mannheim erprobt, wie sie im Fall eines geplanten Terroranschlags mit biologischen Waffen gemeinsam vorgehen. Derzeit habe man zwar keinerlei Erkenntnisse, dass so eine Tat bevorstehe, betonte der Präsident des Landeskriminalamtes, Ralf Michelfelder. Man müsse jedoch auf das Schlimmste vorbereitet sein.

Die Schreie werden immer lauter. Dann stürmen zwei Einsatzkräfte aus dem Zelt. Mit ihren Händen packen sie einen Mann am Arm. Alle tragen Schutzkleidung. Sekunden später ist das Trio auch schon wieder verschwunden. Ein paar Meter weiter sichert eine Schar Polizisten den Eingang zu dem Mannheimer Mehrfamilienhaus ab. Drinnen hat das Sondereinsatzkommando (SEK) gerade eine Wohnung gestürmt und ein improvisiertes Labor entdeckt, in dem Islamisten augenscheinlich mit biologischen Kampfstoffen experimentiert haben. Zudem finden sie eine Sprengstoffweste und eine Leiche. Alarmstufe Rot.

Das Szenario ist zwar nur fiktiv, doch die Übung mit dem Namen „Bao Salus“ erinnert an den realen Terrorfall aus Köln-Chorweiler. Mitte 2018 vereitelten die Ermittler dort einen Anschlag mit einer Rizin-Biobombe, das Verfahren gegen Sief Allah H. und dessen Ehefrau Yasmin H. läuft aktuell noch vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. „Dieser Fall zeigt, dass wir nicht mehr nur von einer theoretischen Gefahr sprechen“, stellt Ralf Michelfelder klar. Deshalb sei diese Übung so wichtig und Teil einer professionellen Vorbereitung aller beteiligten Behörden auf derartige Bedrohungen, erklärt der Präsident des baden-württembergischen Landeskriminalamtes (LKA).

Die erste Übung ihrer Art im Südwesten weckt aber auch internationales Interesse. Unter den 200 Beobachtern sind beispielsweise Behördenvertreter aus Bulgarien, China und Israel. Während die Einsatzkräfte draußen im Regen den Ernstfall proben, sitzen die Beobachter in einem Zelt und verfolgen die Ereignisse live über Bildschirme. Welche hochsensiblen Daten an diesem Tag in Mannheim auf den Tisch kommen, wird allein schon durch die Tatsache deutlich, dass die Journalisten mittags aus dem Raum gebeten werden. Aber auch Einsatzkräfte des SEK dürfen nicht fotografiert werden. „Sonst könnten die Falschen anhand der Montur ihre Rückschlüsse ziehen“, erklärt LKA-Sprecher Andreas Krombacher.

Als Übungsort dient eine Teilfläche der ehemaligen amerikanischen Kaserne. „Franklin“ verwandelt sich gerade in einen eigenen Stadtteil. Nur wenige hundert Meter neben dem Mehrfamilienhaus, in dem die SEK-Beamten versuchen, das Schlimmste zu vermeiden, fressen sich die Bagger durch den Schutt. Die Anwohner wurden bereits Anfang des Monats über die Übung informiert. So wundert sich hier auch niemand über den Polizeihubschrauber, der nun über dem Gelände kreist. Immer wieder kommen neue Funksprüche in die Einsatzzentrale rein. Die Übung wird vom LKA geleitet, beteiligt sind zudem Polizei, Staatsanwaltschaft, Feuerwehr, Katastrophenschutz, das Robert Koch-Institut Berlin und der öffentliche Gesundheitsdienst. „Normalerweise übt jeder für sich“, meint LKA-Chef Michelfelder. Heute aber gehe alles Hand in Hand. Oder auch nicht: „Einige Sachen habe ich schon gesehen, die in Zukunft einfach besser laufen müssen“, resümiert Michelfelder. Konkreter wird er nicht. Die richtige Auswertung findet aber auch erst einen Tag nach der Übung statt.

Seit knapp einem Jahr laufen die Vorbereitungen, nun wuseln Statisten der Polizei mit roten Warnwesten zwischen Zelten, Wohnhaus und Kollegen mit Atemschutz umher. Anwohner 10, 7 und 3 steht auf einem Klebeband, das auf dem Rücken der jungen Männer befestigt ist. Aus den Ohren baumeln Kopfhörer. Damit bleiben sie mit der Übungsleitung in Verbindung und erhalten immer neue Anweisungen. Zum Beispiel, irgendwann einfach aus dem Haus zu gehen – obwohl sie möglicherweise „konterminiert“ sein könnten.

Das alles stellt die Einsatzkräfte über den Tag hinweg immer wieder vor neue Herausforderungen. „Die Menschen in unserem Land dürfen sich darauf verlassen, dass unsere Sicherheitsarchitektur im Ernstfall reibungslos und effektiv funktioniert“, betont Innenminister Thomas Strobl (CDU), der sich vor Ort selbst ein Bild von der Großübung macht. Die Dimension dieser Übung zeige, dass man auch die Vorbereitung auf einen Ernstfall sehr ernst nehme und nichts dem Zufall überlasse. „Übung macht den Meister“, wiederholt Strobl mehrfach.

In Kürze wird deshalb in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen mit 200 Einsatzkräften die Bewältigung von Großbränden in öffentlichen Gebäuden erprobt. Für Mitte Oktober plant der Innenminister in Stetten am kalten Markt dann eine weitere Anti-Terror-Übung von Polizei und Bundeswehr. Es soll die größte Übung in der Geschichte der baden-württembergischen Polizei werden.