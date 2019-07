E-Bike-Fahrer bei Unfall in Bad Schönborn schwer verletzt

Anzeige

In Bad Schönborn ist bei einem Unfall am Mittwochmorgen ein Radfahrer schwer verletzt worden. Eine Anwohnerin der Römerstraße übersah den älteren Mann offenbar beim Ausparken. Ein Rettungshubschrauber transportiert den Radfahrer ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, habe sich der Unfall am Morgen gegen acht Uhr ereignet. Der gestürzte Radler, der mit einem E-Bike unterwegs war, habe sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst, Notarzt und der Polizei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, der den Mann in ein Krankenhaus flog.

BNN