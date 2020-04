Beim KSC rollt nach Corona-Pause ab Mittwoch wieder der Ball

Anzeige

Der ruhende Ball ist beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC an diesem Dienstag letztmals ein Zustand und keine zu übende Standardsituation. „Ziel müsste sein, dass wir am Mittwoch das Training in der Kleingruppe aufnehmen“, sagte Oliver Kreuzer, Geschäftsführer Sport, am Montagabend.

Die Profi-Fußballer in Baden-Württemberg dürfen nun wieder das Training in Kleingruppen aufnehmen. Für die Fußballer gelte jetzt eine Ausnahmegenehmigung unter „strengsten Abstands- und Hygiene-Auflagen“, wie das Sozialministerium am Dienstag mitteilte. Bereits am Sonntag hatte das Sozialministerium angekündigt, dass die Zeit des ausschließlich individuellen Heimtrainings für den Profisport in Baden-Württemberg in dieser Woche vorbei sein wird.

Offizielle Freigabe am Dienstag

Während in anderen Bundesländern die meisten Mannschaften der Ersten und Zweiten Bundesliga am Montag mit behördlicher Erlaubnis unter bestimmten Auflagen ins Team-Training eingestiegen sind, erhielten die Südwest-Clubs von der Landesregierung erst am Dienstag die offizielle Freigabe, auf öffentlichen Sportstätten zu üben.

Die Trainingseinheiten dürfen aufgrund der Coronavirus-Krise nur im Freien und mit nicht mehr als fünf Spielern in einer Gruppe stattfinden. „Training von Spielsituationen, in denen ein direkter Kontakt möglich ist, sind zu unterlassen“, heißt es in der Verordnung. Zudem werde den Profis empfohlen, bereits umgezogen zum Training zu kommen und zu Hause zu duschen.

