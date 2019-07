Bergsteiger nach Absturz unter Felsbrocken eingeklemmt

Anzeige

Bregenz (dpa/lsw) – Bei einer Bergtour in Österreich ist ein Mann aus Baden-Württemberg vier Meter in die Tiefe gestürzt und unter einem Felsbrocken eingeklemmt worden. Der 55-Jährige aus Aichwald (Landkreis Esslingen) war mit seinem Sohn am sogenannten Schüsser (Oberstdorfer Hammerspitze) unterwegs, als sich nach Polizeiangaben vom Dienstag auf über 2000 Metern ein Felsbrocken unter seinen Füßen löste. Der Mann wurde bei dem Sturz am Montag leicht verletzt. An der Rettung mit Hubschrauber und Bergwacht waren 27 Menschen beteiligt.