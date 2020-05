Bericht: Hockenheim nicht im Notkalender der Formel 1

Anzeige

Der Große Preis von Deutschland taucht einem Medienbericht zufolge in einem ersten Notkalender der Formel 1 nicht auf. Die Verantwortlichen des Kurses in Nordbaden hatten ihre Bereitschaft erklärt, in dieser Saison einzuspringen. Dennoch könnte der Hockenheimring noch aufgenommen werden. Die Ringchefs stehen mit der Rennserie in Kontakt.

Laut «auto, motor und sport» hat Hockenheim auch immer noch Möglichkeiten, als Ersatz zum Zug zu kommen. Auch unter den Übersee-Rennen gebe es noch einige Wackelkandidaten, schrieb das Magazin. «Hier bestehen gute Chancen für Hockenheim, doch noch einen Platz im Kalender zu ergattern.»

Hockenheimring-Chefs in Kontakt zur Formel 1

Die Hockenheimring-Geschäftsführung erklärte auf Anfrage gegenüber den BNN: „Wir stehen in Kontakt mit der Formel 1, um die Möglichkeit eines F1-Rennens ohne Publikum am Hockenheimring zu prüfen. Bei den Überlegungen stehen die wirtschaftlichen Aspekte sowie die Durchführbarkeit seitens der Genehmigungslage im Vordergrund.“

Der Kalender der Rennserie werde nach Ansicht der Ring-Chefs Jorn Teske und Jochen Nerpel von den Regelungen und Verordnungen der Länder abhängig sein. „Deshalb ist es zu früh, eine Einschätzung zu geben, ob der Hockenheimring, eine Rolle im diesjährigen Saisonkalender spielen wird“, heißt es weiter in der Stellungnahme.

Saison soll im Juli beginnen

Die Saison der Formel 1 soll eigentlich am 5. Juli im österreichischen Spielberg beginnen. Bislang sind bereits zehn Rennen ausgefallen. Am 19. Juli sollte die Formel 1 in Budapest gastieren, danach sollten zwei Rennen im englischen Silverstone folgen (2. und 9 August). Besonders dort gibt es Diskussionen um die Einreise der Formel-1-Teams, da in Großbritannien noch eine 14-tägige Quarantäne für Einreisende gilt. Nach Abstechern nach Spanien, Belgien und Italien. sollten im September die Rennen in Übersee stattfinden.

(mit dpa)