Betrüger wollen als falsche Bankangestellte Rentner abzocken

Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche mit falschen Bankmitarbeitern. Allein in den Landkreisen Rottweil und Villingen-Schwenningen sei es am Montag zu fünf Fällen gekommen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Unbekannter hatte sich als Bankmitarbeiter ausgegeben und versucht, Senioren um ihr Geld zu bringen.

Er klingelte demnach und behauptete, eine Überweisung habe nicht funktioniert. Die Senioren sollten ihm ihre Bankkarten samt PIN-Codes geben. Vier Betroffene glaubten ihm nicht und schickten ihn weg. Eine Seniorin in Schramberg wurde misstrauisch, nachdem sie ihm Karte und PIN gegeben hatte und meldete sich bei ihrer Bank. Die sperrte die Karte.

dpa/lsw