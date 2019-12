Betrunkener 20-Jähriger fährt in Pannenauto: vier Verletzte

Anzeige

Ein betrunkener 20-Jähriger ist in Künzelsau (Hohenlohekreis) mit seinem Wagen in ein Pannenauto gefahren. Die vier Insassen des Pannenautos erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Wagen sei am frühen Morgen auf der Bundesstraße 19 unterwegs gewesen, habe aber wegen einer Reifenpanne halten müssen. Der Pannendienst warnte den 20-Jährigen demnach noch mit seiner Lichthupe vor der Gefahrenstelle. Dennoch sei er mit hohem Tempo von hinten in das beleuchtet abgestellte Auto gefahren. Es sei ein Atemalkoholgehalt von 1,8 Promille gemessen worden. Gegen den Mann wird laut einer Sprecherin wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.