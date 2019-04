Anzeige

Lorch (dpa/lsw) – Ein Betrunkener ist in der Nacht zu Ostermontag mit seinem Auto in einer scharfen Rechtskurve bei Lorch (Ostalbkreis) von der Bundesstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde nach Polizeiangaben von Montag in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr befreite ihn. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 37-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.