Betrunkener zettelt auf A6 Verfolgungsjagd mit Polizei an

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der A6 im Bereich zwischen Hockenheim und Mannheim eine Verfolgungsjagd entwickelt. Ein betrunkener Mann wollte sich so einer Polizeikontrolle entziehen. Die Beamten hatten zuvor festgestellt, dass am Wagen des Mannes gestohlene Kennzeichen angebracht worden waren.

Der Wagen war den Polizisten auf der Autobahnraststätte Hockenheim aufgefallen. Sie überprüften die Kennzeichen und stellten fest, dass diese als gestohlen gemeldet worden waren. Die Beamten wollten den Fahrer des Wagens daher kontrollieren. Der allerdings gab Vollgas.

Bis zu 180 Km/h

Die Polizei heftete sich daraufhin mit mehreren Fahrzeugen an seine Versen. Der flüchtende Autofahrer, ein 37-jähriger Mann, versuchte, mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 Km/h und durch Nutzung des Standstreifens der Polizei zu entkommen.

An der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen verließ er die Autobahn. Die Verfolgungsjagd setzte sich nun auf der B535 fort. Auf der Friedrichsfelder Landstraße gelang es der Polizei, den Wagen zu stoppen. Dabei wurden zwei Einsatzfahrzeuge beschädigt.

Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille bei dem 37-Jährigen. Er wurde verhaftet und muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der gestohlenen Kennzeichen verantworten.

BNN/ots