Bewölkter und warmer Donnerstag in Baden-Württemberg

Trotz teils bedecktem Himmel bringt der Donnerstag in Baden-Württemberg frühlingshafte Temperaturen von bis zu 21 Grad. In der Früh ziehen dichte Wolkenfelder durch den Norden des Landes, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Im Süden ist es hingegen nur etwas bewölkt mit einzelnen Nebelbänken. Gegen Mittag bleibt es den Meteorologen zufolge Richtung Norden wolkig, südlicher der Alb kann man sich jedoch auf Sonnenschein freuen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 Grad im Südschwarzwald und bis zu 21 Grad im Oberrheingraben.

In der Nacht zum Freitag bleibt es vielerorts wolkig. Nur südlich der Alb werden wenige Wolken erwartet, so der DWD. In Flussniederungen wird es gelegentlich neblig. Laut den Experten bleibt es weitgehend trocken.

dpa/lsw