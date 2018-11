Bischof: Vertrauenstelefon soll Schule machen

Anzeige

Das unabhängige Vertrauenstelefon für Missbrauchsopfer der Evangelischen Landeskirche in Baden soll nach dem Willen von Bischof Jochen Cornelius-Bundschuh in der gesamten Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Schule machen.

Im Radioprogramm «SWR Aktuell» setzte er sich am Dienstag für eine unabhängige zentrale Anlaufstelle ein. «Eine solche Anlaufstelle soll den Betroffenen helfen, sich zu melden, wenn ihnen der Kontakt in die Landeskirchen, in denen es zu den Übergriffen kam, sehr schwerfällt.»

Das Vertrauenstelefon Baden sei mit einem ausgebildeten Psychologen ohne kirchliche Weisung besetzt. Dort könnten sexuelle Übergriffe auch anonym gemeldet werden, sagte der Landesbischof.

Nach der Erstellung einer ersten Studie im Jahr 2010 sei außerdem eine Anlaufstelle eingerichtet worden, in der Betroffene finanzielle Ansprüche geltend machen könnten. Inzwischen seien 53 Anträge bearbeitet worden. «Aber wir wissen natürlich auch, dass viele Opfer sich nicht melden, weil es eine ganze Menge Mut und Kraft erfordert, sich erneut zu erinnern.»

Insgesamt geht die EKD nach Angaben des badischen Landesbischofs davon aus, dass seit 1945 etwa 500 Fälle sexuellen Missbrauchs vorliegen. Ziel für die Zukunft müsse sein, durch die Aufarbeitung der Übergriffe Vorbeugung zu gewährleisten. (dpa/lsw)