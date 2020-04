BNN-Leser spenden 30.000 Euro für die Bambi-Rettung

Anzeige

Damit hatten die Jäger nicht gerechnet. BNN-Leser spenden 30.000 Euro, damit die Rettungsaktion der Rehkitze starten kann. Eigentlich drohte die Aktion zu scheitern. Jetzt sollen die ersten Rettungsflüge mit der Wärmebilddrohne schon in wenigen Wochen losgehen. Und eine zweite Drohne ist schon bestellt.

Die Spendenbereitschaft der BNN-Leser hat die Karlsruher Jäger überwältigt.

Nach dem Artikel in den Badischen Neuesten Nachrichten, der beschrieb, dass das Rettungsprojekt für Rehkitze am Geld scheitern könnte, gingen bislang mehr als 30.000 Euro an Spenden ein.

Mehr zum Thema: Karlsruher Rettungsversuch für Rehkitze droht am Geld zu scheitern

Rund 90.000 frisch geborene Rehkitze kommen in Deutschland jedes Jahr in Mähmaschinen der Landwirte ums Leben.

Drohnen-Flüge starten schon in wenigen Wochen

Die Rehgeiß legt ihre Jungen im hohen Gras ab, um sie vor Fressfeinden wie Wolf oder Fuchs zu schützen. Doch in der modernen Welt geht die Gefahr für den Nachwuchs eher von landwirtschaftlichen Erntemaschinen aus.

Die Kreisjägervereinigung Karlsruhe will bereits in den nächsten Wochen, wenn der erste Heuschnitt auf den Wiesen ansteht, mit einer Wärmebild-Drohne über die Wiesen fliegen, die Rehkitze aufspüren und so vor den Mähmaschinen retten.

Mehr zum Thema: BNN-Leser retten den Schutz von Rehkitzen

Ursprünglich hatten die Jäger das Projekt aus personellen und finanziellen Gründen zurück gestellt. Mit dem jetzt erreichten Spendenvolumen von mehr als 30.000 Euro hatten die Jäger nicht gerechnet.

Die erste Drohne ist gekauft – die zweite ist bestellt

„Wir starten bereits in diesem Jahr zur anstehenden Wiesenmahd mit der ersten Drohnengruppe im Bereich Ettlingen und Karlsruhe“, erklärt Projektleiter Roman Rossel.

Die erste Drohne sei gekauft. Das Geld reiche sogar, dass man den langfristig geplanten Kauf einer zweiten Drohne vorgezogen habe.