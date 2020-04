BNN-Leser spenden: Die Bambi-Rettung vor Mähmaschinen ist gerettet

Anzeige

Bambis Rettung scheitert am Geld? Das wollten die BNN-Leser so nicht stehen lassen. Zahlreiche Spenden haben die Karlsruher Jägerschaft nun in die Lage versetzt, ihr Rettungsprojekt zu starten. Mit der Wärmebild-Drohne auf der Suche nach frischgeborenen Rehkitzen: Was einfach klingt, ist ganz schön kompliziert.

Die Antwort der BNN-Leser war eindeutig: Am Geld darf die Rettung der Rehkitze vor den Mähmaschinen der Landwirtschaft nicht scheitern.

Karlsruher Jäger hatten die Idee, mit einer Wärmebild-Drohne Rehkitze im hohen Gras zu finden und vor den Erntemaschinen zu retten.

Hohe Kosten – großzügige BNN-Leser

Allerdings drohte die Initiative unter anderem an den hohen Kosten für eine mit Wärmebild-Technik ausgestattete ferngesteuerte Drohne zu scheitern. Zahlreiche Leser der Badischen Neuesten Nachrichten wollten das so nicht hinnehmen.

Im Mails, Briefen und am Telefon meldeten sie sich in der Redaktion, um Geld für die Aktion zu spenden. Alle Spendenangebote wurden an den Kreisjägerverband weitergeleitet.

90.000 Rehkitze sterben in Mähmaschinen

Rund 90.000 Rehkitze werden pro Jahr in Deutschland von landwirtschaftlichen Maschinen getötet. Die Rehgeiß legt ihre Babys absichtlich ins tiefe Gras, um sie vor Fressfeinden wie Fuchs oder Wolf zu schützen.

Die größte Gefahr aber geht für Bambi nicht von wilden Raubtieren aus, sondern von den Mähmaschinen, mit denen die Landwirte das Gras schneiden.

Deshalb wollen die Karlsruher Jäger die Wiesen unmittelbar vor der Mahd mit einer Wärmebilddrohne abfliegen, Kitze aufspüren und retten.

Leser spenden 5.000 Euro

Inzwischen sind bereits 5.000 Euro beim Jagdverband eingegangen. Die Jäger haben ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem sie weiter Geld sammeln wollen.

„Ein erstes Angebot über 12.000 Euro für eine kurzfristig lieferbare Drohne mit Wärmebildkamera zum Finden der Kitze liegt uns bereits vor“, sagt Projektleiter Roman Rossel.

Er geht davon aus, dass die Drohne demnächst eintrifft und mit den ersten Übungsflügen begonnen werden kann. Motiviert vom großen Zuspruch der Spender sind die Jäger überzeugt, das Projekt noch in diesem Jahr anlaufen lassen zu können.

Sobald die Drohne da ist, geht es los

„Wir haben nun noch kein 30-köpfiges Team zusammen und ich möchte die Menschen nicht auf eine falsche Fährte locken. Aber wir haben drei Personen aus der Jägerschaft, die sich der Sache im Ehrenamt annehmen werden. Und wir haben auch Zuspruch aus der Landwirtschaft“, sagt Rossel.

Sobald die Drohne geliefert ist, will er gemeinsam mit seinem Team zu ersten Flügen starten.

Drohnenpilot übt mit Jagdhunden

„Wir üben zunächst mit unseren Hunden. Die werden wir im Gras ablegen und dann mit der Wärmebildkamera nach ihnen suchen“, erklärt der Jäger.

Es sei gar nicht so einfach, auf einem Wärmebild einen warmen Stein von einem kleinen Rehkitz zu unterscheiden. Vor allem das Auge des Spotters müsse geschult werden, also des Teammitglieds, das für die Überwachung und Auswertung der Videobilder zuständig ist.

Außerdem sei die Koordination zwischen Spotter und Piloten nicht so einfach. „Auch das müssen wir üben.“ Froh ist Rossel, dass sich zwei Landwirte gemeldet haben, die ihre Wiesenflächen für diese Übungseinheiten zur Verfügung stellen.

In sechs Wochen wird gemäht

„Es freut mich, dass sie mit ziehen und bin natürlich über jeden froh, der sich noch meldet.“

Inzwischen, so Rossel, habe man auch Kontakt mit ähnlichen Projekten aus der Nachbarschaft. „Nach dem Bericht in den BNN haben sich andere Rehkitz-Rettungen gemeldet, mit denen wir gerne kooperieren.“

Wichtig sei jedoch, dass man im ersten Jahr die Erwartungen nicht zu hoch schraube. „Wir haben noch sechs Wochen, bis das anläuft.“

Projekt fängt klein an – soll aber wachsen

Dann werden die ersten Wiesen gemäht. „Insbesondere der Drohnenflug im Morgengrauen ist keine einfache Angelegenheit. Das braucht viel Übung. Da müssen wir uns erst noch einarbeiten.“

Nach dem Anschub durch die BNN-Leser ist sein Team aber voll motiviert. „Wir starten durch. Über die Spenden haben wir uns sehr gefreut. Wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt, und auch über weitere Landwirte, die mit machen.“

Rossel will das Projekt mit langem Atem angehen. Nach dem Auftakt in diesem Jahr soll es weiter wachsen, damit irgendwann vielleicht gar kein Rehkitz mehr den schrecklichen Tod in der Mähmaschine sterben muss.

Spendenkonto

Iban: DE23 6605 0101 0108 0230 29

Verwendungszweck: Drohnenprojekt