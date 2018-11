Benzin-Boykott: So wird der Geldbeutel wirklich geschont

Anzeige

1,50 Euro, 1,60 Euro, 1,70 Euro: Der Benzinpreis klettert derzeit auf beachtliche Höhen. Das sorgt für viel Unmut, durchs Internet geistern Boykott-Aufrufe. Eine Expertin vom ADAC verrät, warum das Benzin derzeit so ins Geld geht – und wie man wirklich Geld sparen kann.

„Große Protestaktion“, heißt es in dem Aufruf, der durch das soziale Netzwerk Facebook und durch Whatsapp geistert: Wegen der steigenden Benzinpreise wird dazu aufgerufen, am Montag, 26. November, einen Tag lang nicht tanken zu fahren. Zahlreiche User haben den Aufruf geteilt und kommentieren fleißig. Das Problem: Wer am Montag nicht tankt, muss es am Sonntag oder Dienstag tun.

„So eine Protestaktion tut einer Tankstelle vielleicht für ein paar Stunden weh“, sagt Alexa Sinz vom ADAC Karlsruhe – aber eine langfristige Wirkung hätte es wohl kaum. Stattdessen rät die Expertin: Selbst darauf achten, welche Tankstellen wann günstigen Sprit anbieten, benzinsparend fahren – und das Auto im Zweifelsfall auch mal stehenlassen.

Warum ist das Benzin derzeit so teuer?

Der Eindruck jedenfalls täuscht nicht: ADAC-Expertin Sinz bestätigt, dass der Kraftstoff derzeit tatsächlich teuer ist. Das oft vorgebrachte Argument, dass wegen des Niedrigwasserstands auf den Flüssen die Tankschiffe weniger Ladung transportieren können, hält sie für „überreizt“. Stattdessen sei der Rohölpreis derzeit relativ niedrig und der Europreis stabil: „Derzeit gibt es eigentlich keine Notwendigkeit, dass das Benzin so teuer ist“, resümiert Sinz. Einen Grund gibt es aber doch noch: Wie jedes Jahr um diese Zeit füllen viele Menschen ihre Heizdieselreserven auf. Das treibt zumindest den Preis des Diesel-Benzins in die Höhe.

Wie kann man Sprit sparen?

Allein innerhalb der Stadtgrenzen Karlsruhes gibt es bei verschiedenen Tankstellen zur gleichen Zeit Preisunterschiede von bis zu zehn oder elf Cent pro Liter, weiß Alexa Sinz vom ADAC. Am meisten Geld spart man durch die richtige Fahrweise, rät sie. Wer immer genug Abstand zum Vordermann lässt, muss weniger bremsen. Wenn man beim Fahren noch dazu früh hochschaltet, spart man laut der Expertin bis zu 20 Prozent Kraftstoff. Und: Am meisten spart man natürlich, wenn man das Auto einfach mal stehen lässt. Wobei auch Sinz weiß, dass das beispielsweise für Berufspendler meistens keine Option ist. „Die Pendler, die täglich viel im Auto sitzen, leiden mit am meisten unter den hohen Preisen“, sagt sie.

Wie tankt man günstig?

„Am besten ist es, die Preise zu beobachten: Welche Tankstelle ist am günstigsten, und wann ist sie am günstigsten?“, rät die Expertin. Relativ preiswert ist Benzin normalerweise abends zwischen 19 und 22 Uhr. Besonders teuer ist der Spritstoff dann, wenn besonders viele Menschen in Autos unterwegs sind: Zu den Pendlerzeiten morgens zwischen 8 und 9 Uhr, abends zwischen 17 und 18 Uhr und während der Mittagspause.

Der konstruktive Ratschlag von Alexa Sinz: „Wenn man konsequent bei den günstigsten Tankstellen tankt, zwingt man die teuren Tankstellen in die Knie.“

In Frankreich gab es wegen hoher Benzinpreise schon Massenproteste. Eine Frau kam dabei ums Leben.