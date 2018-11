Anzeige

Eine Katze in Calw weckte ihr Frauchen und machte sie so auf einen Brand im Haus aufmerksam. Laut Polizei Karlsruhe verursachte in einer ehemaligen Gaststätte in der Ostlandstraße in Calw eine vergessene, brennende Kerze nach rund 35 Stunden einen schwelenden Brand als sie auf ein mit Malervlies bedeckten Tisch übergriff.

Katze riecht Brand und weckt Frauchen

Die Katze muss den schwelenden Brand gerochen haben. Sie miaute und sprang so lange herum, bis die Frau und Mutter von zwei Kindern im Alter von vier und elf Jahren aufwachte, und auf den Rauchgeruch aufmerksam wurde. Das Treppenhaus war zu diesem Zeitpunkt bereits völlig verraucht.

Die sofort verständigte Feuerwehr rettet die Familie und konnte den noch im Anfangsstadium befindlichen Brand löschen, so dass nur ein kleiner Sachschaden entstand.