Brown trifft im Viertelfinale auf Kanadier Auger-Aliassime

Stuttgart (dpa) – Der deutsche Tennis-Profi Dustin Brown trifft nach seinem überraschenden Sieg gegen Alexander Zverev beim Rasenturnier von Stuttgart im Viertelfinale auf Felix Auger-Aliassime. Der an Nummer sieben gesetzte Kanadier bezwang den Franzosen Gilles Simon am Donnerstag 7:5, 6:4. Brown hatte zuvor gegen die deutsche Nummer eins 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 gewonnen und seinen Weg als bester Qualifikant im Hauptfeld fortgesetzt. Neben Brown steht auch Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff im Viertelfinale. Der French-Open-Achtelfinalist trifft am Freitag vor Browns Duell mit Auger-Aliassime auf Lucas Pouille aus Frankreich.