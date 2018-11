Coach Fonseca vor Hoffenheim-Spiel: Zorro-Gag «ist durch»

Anzeige

Der «Rächer der Armen» tritt in der Champions Legaue bei der TSG 1899 Hoffenheim an, eine Wiederholung des Zorro-Auftritts wird es aber nicht geben. «Nein, dieser Gag ist durch», sagte Paulo Fonseca in einem Interview des «Kickers» (Montag).

Der portugiesische Trainer von Schachtjor Donezk hatte vor einem knappen Jahr für Aufsehen gesorgt, als er mit schwarzer Maske und schwarzem Umhang zur Pressekonferenz erschien – nachdem die Ukrainer mit einem 2:1 gegen Manchester City das Achtelfinale erreicht hatten.

Die Chancen auf solch einen Coup stehen vor dem vorletzten Gruppenspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) in Sinsheim denkbar schlecht für Schachtjor: Mit zwei Punkten liegt die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz, einen Zähler hinter Hoffenheim.

Fonseca wehrte sich gegen den Verdacht, seine Aktion damals sei ein Marketing-Gag gewesen. «Zorro ist eine Figur, die mir als Kind schon immer gefallen hat.» Bereits vor dem 2:2 im Hinspiel zwischen Schachtjor und Hoffenheim hatte der 45 Jahre alte Fonseca betont, dass seine Verkleidung auf eine Wette zurückzuführen sei. In dieser Saison verloren die Ukrainer allerdings mit 0:3 und 0:6 gegen Manchester.