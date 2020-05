Corona in Schlachthöfen: So will das Land die Zustände in den Unterkünften verbessern

Anzeige

Nach Corona-Fällen in Schlachthöfen plant das Land einen neuen Erlass für Sammelunterkünfte. Er solle in den nächsten Tagen an die Regierungspräsidien verschickt werden. Das teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag in Stuttgart mit.

Nach SWR-Informationen werden den Baurechtsbehörden in dem Erlass konkrete Vorgaben gemacht. Ziel sei es, in Unterkünften für Beschäftigte mit mehr als zwölf Betten gesunde Wohnverhältnisse zu schaffen.

Extra-Raum für Kranke ab gewisser Betriebsgröße

In einem Schlafraum sollen demnach höchstens acht Bewohner untergebracht werden, heißt es im Entwurf des Erlasses aus dem Wirtschaftsministerium, der dem SWR vorliegt. Unterkünfte für mehr als 50 Beschäftigte müssen einen Extra-Raum für Kranke haben, daneben sind Mindestgrößen für Nutzflächen und eine Mindestanzahl von Sanitäreinrichtungen vorgesehen.

Mehr zum Thema: Kunde von Müller-Fleisch – Rheinstetter Betrieb gerät in Fokus

Sammelunterkünfte sollen nach Angaben von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) künftig besser überwacht werden. Daher werde für bestehende Unterkünfte in Absprache mit dem Sozialministerium eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes geprüft.

Müller-Fleisch aus Birkenfeld arbeitet an Pandemieplan 2.0

Der vom Coronavirus betroffene Birkenfelder Betrieb Müller-Fleisch sieht sich von diesem Erlass nur teilweise betroffen. Nachdem sich 399 Beschäftigte infiziert hatten, greift dort ab 31. Juni ein „Pandemieplan 2.0“, der vorsieht, dass ohnehin alle Beschäftigten künftig in Einzelzimmern untergebracht werden sollen. „Daran arbeiten wir derzeit und das ist zum Teil schon umgesetzt“, sagt ein Sprecher von Müller-Fleisch auf Anfrage. Allerdings gelte dieser Plan nicht für den Standort in Ulm, der von einem solchen Erlass ebenfalls betroffen wäre. Bei Müller-Fleisch und auch in anderen Schlachthöfen im Bundesgebiet hatte es hohe Zahlen an Infektionen gegeben.

Auch interessant: Müller-Fleisch darf weiterproduzieren – aber hat noch keine Lösung wegen Werkverträgen

dpa/seak