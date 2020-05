Corona-Lockerung: Auch Erlebnispark Tripsdrill öffnet wieder

Anzeige

Nach dem Europa-Park öffnet nun auch der Erlebnispark Tripsdrill wieder seine Tore. Ab dem 29. Mai, also kurz vor Pfingsten, warten die Attraktionen des Freizteitparks in Cleebronn auf Besucher. Wegen der Corona-Zwangspause musste der ursprünglich am 4. April geplante Saisonstart verschoben werden. Bereits ab dem 18. Mai sind Übernachtungen in den Baumhäusern und Schäferwagen im Natur-Resort möglich. Das Wildparadies Tripsdrill hat bereits wieder geöffnet.

Möglich wird die Öffnung durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen der Bundesregierung vom 6. Mai sowie der Bekanntgabe der baden-württembergischen Öffnungstermine am 7. Mai.

Auch Tripsdrill hat laut eigenen Angaben die Eröffnung des Parks sowie der Übernachtungsmöglichkeiten eng mit den Behörden abgestimmt: „Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter steht dabei an erster Stelle“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür wurden alle erforderlichen Abstands- und Hygienemaßnahmen umgesetzt.

Das zugehörige Wildparadies hat bereits am 6. Mai seine Pforten geöffnet. In dem 47 Hektar großen Wildpark gibt es über 50 Tierarten zu entdecken – von zahmen Hirschen über imposante Greifvögel bis hin zu Bären, Luchsen, Wölfen und Fischottern. Kommentierte Fütterungen und die Flugvorführungen finden allerdings nicht statt.

Auch Übernachtungen in einem der 28 Baumhäuser oder in einem der 20 Schäferwagen im Natur-Resort sind ab dem 18. Mai wieder möglich.

Öffnungszeiten: Der Erlebnispark Tripsdrill hat vom 29. Mai 2020 wieder täglich ab 9 Uhr geöffnet. Details zum Ticketkauf sind noch nicht bekannt, sollen aber laut Park in Kürze folgen.