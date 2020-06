Corona-Warn-App: Was, wenn das Datenvolumen aufgebraucht ist?

Anzeige

Einfach und genügsam: Die Corona-Warn-App ist es tatsächlich. Sie braucht noch nicht einmal einen Datentarif um zu funktionieren. Und bald schon soll sie auch auf Urlaubsfahrten funktionieren – zunächst aber wohl nur in Österreich und in der Schweiz.

Schützt mich die Corona-Warn-App auch, wenn ich gar kein mobiles Datenvolumen habe? Was soll diese Meldung, die immer wieder angezeigt wird, die App werde in meiner Region möglicherweise nicht unterstützt? Und funktioniert die deutsche Warn-App auch in Frankreich? Über eine Woche nach ihrem offiziellen Start sind noch nicht alle Fragen zur Corona-App geklärt.

Doch einige Unklarheiten kann ein Sprecher der Deutschen Telekom beseitigen. Die Telekom hat die App gemeinsam mit dem Software-Hersteller SAP entwickelt.

Mehr zum Thema: Ärgerlich vor allem für Senioren: Viele Handys zu alt für Corona-Warn-App

Warn-App ohne Datentarif?

Eine BNN-Leserin hat zwar ein Smartphone, geht aber nur zu Hause im WLAN ins Internet. Einen Datentarif, der sie auch unterwegs mit dem Internet verbindet, hat sie nicht. Nach Angaben des Telekom-Sprechers funktioniert die App aber auch ohne Datentarif. „Solange die Bluetooth-Funktion eingeschalten ist, registriert das Handy alle Kontakte“, sagt der Sprecher.

Lediglich ein Mal am Tag wähle sich das Programm ins Internet ein und kontrolliere, ob vergangene Kontakte als covid-positiv gemeldet sind. „Dazu reicht es aber völlig aus, dass sich das Handy einmal am Tag im Bereich des häuslichen WLANs befindet“, so der Telekom-Sprecher. Das gilt auch für all jene, die ihr vertraglich vereinbartes Datenvolumen vor der Zeit aufgebraucht haben.

Wird hier nicht unterstützt?

Auf einigen Geräten erscheint regelmäßig die Warnmeldung, die Corona-App werde möglicherweise in der Region, in der man sich gerade befinde, nicht unterstützt. „Diese Meldung können Sie getrost völlig ignorieren“, sagt der Telekom-Sprecher. Die Warn-Meldung erscheine nur auf Apple-Geräten und stamme aus einer Zeit, da der amerikanische Hersteller in der App regionale Differenzierungen einbauen wollte. „Das ist eine Funktion, die nicht gebraucht wird. Apple wird das mit dem nächsten Update reparieren. Das ist zwar ärgerlich, aber an der Funktion der App ändert das nichts.“

Mehr zum Thema: IT-Experte zu Corona-Warn-App: „Die Sicherheit ist lückenhaft“

Läuft die App in Frankreich?

Derzeit funktioniert die Corona-Warn-App nur in Deutschland. Andere Länder nutzen andere Handy-Programme. Franzosen sind aufgerufen, das Programm „Stop-Covid“ auf ihren Smartphones zu installieren.Allerdings stellt der Telekom-Sprecher in Aussicht, dass die App bald auch in Österreich und der Schweiz funktioniert. „Wir arbeiten an einer grenzüberschreitenden Nutzung.“

Auch mit Frankreich sei eine solche Nutzung angestrebt. Allerdings sei das nicht ganz so unkompliziert wie mit den Nachbarn im Süden. „Frankreich nutzt das alte zentral aufgebaute System. Wir nutzen, wie auch Österreich und die Schweiz, ein dezentrales System. Unterschiedliche Systeme kann man nicht gemeinsam nutzen.“

Ganz will der Telekom-Sprecher die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass es irgendwann auch in Richtung Frankreich zur grenzenlosen Nutzung der Corona-Warn-App kommen könnte: „In Großbritannien fängt man schon an, sich vom zentralen System zu verabschieden. Wenn Frankreich diesem Beispiel folgt, kann unsere App eines Tages auch in Frankreich funktionieren.“