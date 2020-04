Anzeige

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erklärt, warum der Staat erst Corona-Hilfen zahlt und dann prüft. Und warum ihm die Krise Zeit für Krafttraining lässt. Mit Altmaier sprachen unsere Berliner Korrespondenten Stefan Lange und Bernhard Junginger.

Herr Minister, dürfen wir davon ausgehen, dass Sie angesichts der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Institute gute Laune haben? Ein Wachstumsminus von 4,2 Prozent in 2020 und ein Anstieg von 5,8 Prozent 2021 machen doch Hoffnung?

Peter Altmaier: Wenn unser Wachstum um 4,2 Prozent absinkt, ist das ein ganz erheblicher Einbruch der Wirtschaftsleistung, der viele Menschen hart treffen wird. Dazu kommt, dass wir nicht wissen, ob damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Mehr zum Thema: Altmaier sieht in der Corona-Krise „ersten Silberstreif am Horizont“

Denn die Lage verändert sich von Tag zu Tag, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bezug auf den Welthandel. In vielen Ländern ist der Höhepunkt dieser Corona-Krise noch nicht erreicht.

Also doch keinen guten Nachrichten zum Osterfest?

Hoffnung macht, dass die Institute einen relativ schnellen und starken Wiederanstieg der Wirtschaftsleistung im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr erwarten. Das zeigt, dass die deutsche Wirtschaft vor der Corona-Pandemie gesund und in guter Verfassung war.

Es zeigt aber auch, dass die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung zum Erhalt unserer Arbeitsplätze, Betriebe und Wirtschaftsstrukturen als richtig bewertet werden.

Für alle Unternehmen, die dann wieder durchstarten und Arbeitsplätze erhalten und schaffen wollen, müssen wir Bremsen lockern Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister (CDU)

Am Ende wäre dann alles nicht so schlimm wie nach der Finanzkrise?

Richtig ist, dass Deutschland heute stärker dasteht als damals und dass wir aus den seinerzeitigen Erfahrungen gelernt haben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann niemand seriös wissen, wie schwer die Rezession am Ende sein wird, weil das ganz wesentlich vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig ist.

Während der Banken- und Börsenkrise ist die Wirtschaftsleistung um 5,6 Prozent zurückgegangen. Jeder Zehntelpunkt weniger wäre ein großer Erfolg. Wir werden den schnellen Aufhol- und Wachstumsprozess, den die Wirtschaftsexperten für möglich halten, aber nur dann schaffen, wenn wir neben den derzeitigen Unterstützungsprogrammen auch ein Konjunktur- und Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft auf den Weg bringen.

Für alle Unternehmen, die dann wieder durchstarten und Arbeitsplätze erhalten und schaffen wollen, müssen wir Bremsen lockern, Belastungen runterfahren, Flexibilität ermöglichen und ihnen so ermöglichen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft zu sichern.

Sie müssen die Wirtschaft wieder atmen lassen. Wann werden die strengen Regeln gelockert?

Wir sehen einen ersten Silberstreif am Horizont, denn die Zahl der Neuinfektionen nimmt nicht mehr so stark zu. Das verdanken wir der großen Disziplin unserer Mitbürger bei der Einhaltung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Wenn wir aber die Beschränkungen zu früh lockern oder aufheben, waren all diese Opfer möglicherweise umsonst.

Über Ostern wird es für viele Menschen noch einmal richtig schwer, wenn sie ihre Angehörigen und Freunde nicht sehen können, aber es ist einfach noch zu früh für Entwarnung. Je konsequenter wir jetzt die Ausbreitung der Pandemie verlangsamen, umso eher können wir in einzelnen Bereichen wieder schrittweise zur Normalität zurückkehren, wird unsere Wirtschaft wieder auf die Beine kommen.

Wir brauchen ganz dringend auch strukturelle Reformen, um die deutsche Wirtschaft nach dieser Zwangspause wieder nach vorne zu bringen. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister (CDU)

Sie stützen die Wirtschaft mit Milliardensummen, um den Absturz zu verhindern. Wenn die Krise vorbei ist, muss der Patient in die Reha. Sie sprechen von einem Fitnessprogramm für die Wirtschaft. Welche Turnübungen schweben Ihnen vor?

Reine Konjunkturprogramme konzentrieren sich klassischerweise darauf, Anreize für Investitionen und Konsumentscheidungen zu setzen. Das wird sicher auch dieses Mal wieder so sein. Aber wir brauchen ganz dringend auch strukturelle Reformen, um die deutsche Wirtschaft nach dieser Zwangspause wieder nach vorne zu bringen.

Zu den positiven Erfahrungen der Corona-Krise gehört für mich, dass plötzlich viele Entscheidungen in dieser Regierung möglich waren, über die wir früher Monate und Jahre diskutiert hätten. Die Politik war und ist imstande, konstruktiv, geschlossen und zügig zu handeln. Und wie schnell das gehen kann, haben die vergangenen Wochen gezeigt.

Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit und dieser patriotische Geist für unser Land auch bei den jetzt anstehenden Entscheidungen anhält. Wir müssen auch beim nächsten Schritt ideologische Debatten außen vor lassen und uns schnell auf die richtigen Maßnahmen zur Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit verständigen.

Klingt gerade sehr nach Trockenübungen. Können Sie uns ein paar Beispiele nennen?

Ganz und gar keine Trockenübungen, sondern ein Strauß von Maßnahmen – vom Sprint bis zum Marathon, je nachdem, was die einzelnen Branchen und die Volkswirtschaft jetzt brauchen, um schnell wieder in Form zu kommen: Menschen, die Arbeitsplätze schaffen wollen, müssen wir ermutigen und nicht abschrecken, das heißt, wir müssen unsere Wirtschaft von übermäßiger staatlicher Gängelung und unnötigen Hürden befreien.

Wir müssen erreichen, dass wir Planungszeiten, wo immer möglich, halbieren. Wir müssen bei der Digitalisierung schneller vorankommen und den digitalen Schwung, den die Corona-Krise auch mit ausgelöst hat, nutzen. Und wir müssen erreichen, dass eine neue Gründerwelle durch unser Land geht.

All das werde ich in Eckpunkten für ein Fitnessprogramm zusammenfassen und in der Bundesregierung einbringen. Allerdings erst dann, wenn absehbar ist, wann und in welchem Umfang wir die Beschränkungen lockern können.

Seit das Wetter besser geworden ist, bin ich regelmäßig für eine Stunde mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs. Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister (CDU)

Was hat sich für Sie persönlich durch die Corona-Krise verändert?

Für mich ist es eine ganz neue Erfahrung, dass ich abends etwas früher zu Hause bin, weil die üblichen Abendtermine wegen der Krise so nicht mehr möglich sind. Diese Zeit verbringe ich zwar häufig in Telefonkonferenzen, aber ich versuche auch, etwas mehr Zeit fürs Lesen und Nachdenken zu gewinnen.

Außerdem habe ich nach einer längeren Unterbrechung wieder mit Sport und Krafttraining begonnen. Seit das Wetter besser geworden ist, bin ich regelmäßig für eine Stunde mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs.

Zuhause liegen seit eh und je zwei Hanteln, die ich viel zu selten bewegt habe. Durch die Auswirkungen dieser Krise habe ich sie wieder angefasst und festgestellt, dass man auch in meinem Alter und mit meiner Figur noch „Bodybuilding“ treiben kann.