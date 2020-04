Auf dem Pforzheimer Arbeitsmarkt hält die Frühjahrsbelebung nur kurz an

Anzeige

Gleich einer Fata Morgana schimmert die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts vor den Augen der Verantwortlichen in Jobcentern und bei der Agentur für Arbeit Nagold Pforzheim. Denn ziemlich exakt zum Stichtag für die monatliche Statistik am 12. März mussten Geschäfte schließen und Menschen möglichst zu Hause bleiben.

Die Störung weltweiter Lieferketten bremste Produktionen aus, Firmen strichen Investitionen, schickten Leute nach Hause. Das Ergebnis ist ein Arbeitsmarktbericht mit mehr als begrenzter Aussagekraft, sagt der Sprecher der Arbeitsagentur Stefan Gauß. Der „Tsunami“, wie er sagt, traf auf eine ohnehin verschnupfte, weil abgekühlte Region.

Die Zahl der Arbeitslosen war von Februar auf März um 21 oder 0,2 Prozent auf 12.074 erneut gestiegen. Im März 2019 waren 1.318 oder 12,3 Prozent weniger Menschen arbeitslos. Die Quote stieg von 3,2 Prozent vor einem Jahr auf 3,5 Prozent.

Außerdem sank die Nachfrage nach Arbeitskräften. Es wurden 1.104 offene Stellen, 17,1 Prozent weniger als im Februar oder 18,4 Prozent weniger als vor einem Jahr gemeldet. Insgesamt gab es 4.395 Stellenangebote als Corona kam.

4.000 Kurzarbeitanzeigen stellen die Finanzkrise von 2009 in den Schatten

Wie stark das Virus den Arbeitsmarkt zusätzlich schüttelt, lässt sich laut Gauß nicht beziffern. Die Erfassung der Zahlen laufe zentral und sei überdies sehr aufwendig. „Die Leute sollen jetzt die Berge von Anträgen auf Kurzarbeit bearbeiten, als hier Zeit reinzustecken“, beschreibt der Sprecher die Prioritäten.

Von einem „explosionsartig gestiegenen Beratungsbedarf zum Kurzarbeitergeld“ spricht Agenturchefin Martina Lehmann. Bereits im März gäbe es eine deutlichere Zunahme der Arbeitslosigkeit, wenn nicht so viele Unternehmen auf Kurzarbeit setzten.

Die derzeit rund 4.000 Anzeigen stellten schon jetzt die Zahlen auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009 deutlich in den Schatten. 2019 habe es 172 Anzeigen gegeben, 2009 in den noch nicht fusionierten Agenturen Pforzheim und Nagold zusammen 317.

In ganz Deutschland haben schon fast 500.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet.

Geringfügig Beschäftigte stehen bereits auf der Straße

Nicht in der Bilanz der Arbeitsagentur berücksichtigt werden die vielen Männer und Frauen aus geringfügigen Beschäftigungen. Ob im Modeeinzelhandel oder im industriellen Bereich, viele mussten schon gehen.

Beim Pforzheimer Jobcenter, werde deshalb damit gerechnet, dass Anträge gestellt werden, teilt die Stadt schriftlich mit. Zu einem Gespräch über das Thema war niemand bereit. Bei ergänzenden Leistungen rechne man mit einem Mehrbedarf.

25 Prozent mehr Arbeitslosigkeit seit März 2019

Die Sache mit der Frühjahrsbelebung war zum Stichtag 12. März übrigens auch nicht üppig: Bis dahin hatten sich 3.453 Männer und Frauen neu arbeitslos gemeldet, 16 oder 0,5 Prozent weniger als im Februar; 3.428 fanden eine Anstellung, 2,7 Prozent weniger als im Vormonat.

Gegenüber März 2019 stieg die Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk um 1.375 oder 25,2 Prozent deutlich. Gegenteilig entwickelte sich die Langzeitarbeitslosigkeit.

Im Bereich der Grundsicherung gab es 5.252 Arbeitslose, 29 oder 0,6 mehr als im März, aber 57 oder 1,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Deutlich weniger Stellen

In der Stadt Pforzheim blieb die Quote stabil bei sechs Prozent gegenüber 5,6 Prozent vor einem Jahr. Von den 4.121 registrierten Arbeitslosen waren 56,2 Prozent in der Grundsicherung. Im März wurden 220 Stellen angeboten, 52 oder 19,1 Prozent weniger als im Vormonat und 29 Prozent weniger als im März 2019. Es gibt 960 Stellenangebote, 19,7 Prozent weniger 2019.

Im Enzkreis verharrte die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,6 Prozent ( März 2019: 2,2). Es waren 2.962 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 65,8 Prozent in der Arbeitslosenversicherung. Es gab 243 Stellenangebote, 19 Prozent weniger als im Februar und neun Prozent weniger als 2019. Am Stichtag, nachdem dann alles anders wurde, gab es 1.023 Stellen, 20,7 Prozent weniger als vor einem Jahr.