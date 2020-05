Auto- und Reifenhäuser in Baden-Baden haben alle Hände voll zu tun

Anzeige

„Wir befinden uns in einer komplett anderen Welt“, erklärt Thomas Schmitt. Er ist der Geschäftsführer des Autohauses Schmitt in Baden-Baden. Pro 20 Quadratmeter darf sich nur eine Person aufhalten, sowohl Kunden, als auch Mitarbeiter tragen Mundschutz und dennoch „funktioniert“ der Betrieb. Der Service und der Verkauf haben seit dem 20. April wieder regulär geöffnet.

Davor war das Autohaus anderweitig für seine Kunden da, verrät der Geschäftsführer. Durch einen Abhol- und Bringservice der Autos ihrer Kunden, war die Werkstatt trotz der anhaltenden Corona-Krise „voll ausgelastet“, so Schmitt.

Nur „das Allernötigste“

Ruben Schäfer gibt Einblicke in die unterschiedlichen Situationen seiner Mitgliedsbetriebe. Manche Häuser berichten von „weniger Arbeitskraft“ durch quarantänebedingte Mitarbeiterausfälle, andere sogar von Kurzarbeit. Schäfer ist der Geschäftsführer der Baden-Badener Geschäftsstelle der Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe Innung. Die Situation auf Kundenseite könnte unterschiedlicher nicht sein: Manche Autofahrer wollen trotz der Krise den Service der Häuser wie gehabt nutzen, andere wiederum beschränken sich auf „das Allernötigste“ – wie den Reifenwechsel.

Zurückhaltung beim Autokauf

Schäfer berichtet von einer „deutlichen Kaufzurückhaltung“ für Neuwägen. Einer Umstiegsprämie steht Schäfer offen gegenüber – „Kaufanreize sind grundsätzlich begrüßt“, um die Wirtschaft gerade in solch einer schwierigen Zeit anzukurbeln. Jedoch sollen dann nicht nur Neuwägen berücksichtigt, sondern auch „junge Gebrauchtfahrzeuge“ mit aufgenommen werden. Darunter fallen dann beispielsweise Vorführ- und Ausstellungswägen.

Wer also der Umwelt zuliebe auf ein Auto mit besseren Abgaswerten umsteigen möchte, soll durch solch eine Umstiegspämie gefördert und belohnt werden, erklärt Schäfer.

Werkstatt bis 11. Mai ausgebucht

Die Verunsicherung unter den Mitarbeitern des Reifenhauses Ihle war anfangs groß. Christina Ihle verrät, dass nicht klar war, ob sie überhaupt arbeiten durften. Die Geschäftsführerin erklärt, dass ihr Reifenhaus trotz verkürzter Öffnungszeiten „durchgehend offen“ hatte. Über 2.000 Reifensätze lagert das Unternehmen für seine Kunden. Anfang März hat das Reifenhaus seine Kunden per Brief oder E-Mail auf den anstehenden Reifenwechsel aufmerksam gemacht – mit Erfolg. Bis zum 11. Mai ist die Werkstatt ausgebucht, verrät Ihle.

Wer also noch kurzfristig für den kommenden Sommer gewappnet sein und seine Winterreifen durch Sommerreifen austauschen lassen möchte, muss sich hier gedulden. Auch wenn es nicht so scheint, das Reifenhaus Ihle nahe des Bahnhofs bleibt von der Krise nicht verschont. Unter dem Werkstattpersonal befinden sich vier Pendler aus dem Elsass, die mit dem erschwerten Grenzübergang zu kämpfen haben. Bei den Mitarbeitern sei morgens also nie klar, ob und wann sie kämen, erklärt Ihle.