Anzeige

Endlich mal raus! Wer will das nicht. Doch der großen Sommerreise droht der Pandemie-Tod. Wohl dem, der eine Urlaubsregion vor der eigenen Haustür hat. Im Schwarzwald rüstet man sich schon auf die Zeit, da die Hotels und Gaststätten trotz Coronavirus wieder öffnen dürfen und der Ferienregion Schwarzwald eine unglaubliche Chance bieten.

Österreich und Bayern scharren bereits mit den Hufen. Der Sommer naht. Und wenn die Grenzen dicht bleiben, müssen sich Millionen urlaubsreifer Bundesbürger ein neues Reiseziel aussuchen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sendet schon erste Lockrufe aus und in Österreich denkt man darüber nach, dem Tourismus zuliebe die Grenze für deutsche Urlauber vorzeitig zu öffnen. Von den Einschränkungen im Ferntourismus könnte auch der Schwarzwald profitieren.

Mehr zum Thema: Tourismusbranche in Baden-Württemberg hängt wegen Coronavirus am Tropf

Patrick Schreib, Tourismusdirektor in Baiersbronn, ist momentan dabei, die Hausaufgaben zu machen und seine Region auf einen erfolgreichen Sommer vorzubereiten. Baiersbronn ist die größte Tourismusgemeinde Baden-Württembergs. Mit Schreib sprach unser Redaktionsmitglied Roland Weisenburger.

Herr Schreib, wie sieht es aus in Baiersbronn? Haben Sie Sonne im Herzen oder regiert der Trübsinn?

Patrick Schreib: Wir haben hier herrliches Wetter. Schon jetzt zieht es die Menschen hier zu uns heraus. Die Gesamtorganisation läuft auf Hochtouren, auch wenn unsere Touristinformationen noch geschlossen sind.

Der Drang der Menschen, ihrem Alltag für ein paar Tage zu entfliehen wird durch die Corona-Krise wohl eher größer als kleiner. Wenn sie nicht mehr nach Spanien oder auf die Malediven können, könnte sein, viele entdecken den Schwarzwald wieder für sich. Könnten am Ende ihre Ferienregion von der Krise gar profitieren?

Im Angesicht einer solchen Pandemie ist es natürlich schwer davon zu sprechen, dass überhaupt jemand davon profitiert. Aber mit einer schrittweisen Öffnung von Hotellerie und Gastronomie wird es die Menschen zu uns ziehen.

Wir haben hier eine tolle Natur und ein hervorragendes Angebot. Unsere touristische Infrastruktur hat sich durch Corona ja nicht verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass die Angebote, die wir machen, sehr gut nachgefragt werden.

Wir brauchen keinen Imagewandel.

Wenn plötzlich der Urlaub im eigenen Land Priorität genießt, könnten Menschen zu Ihnen kommen, für die der Schwarzwald bislang nicht so der Urlaubsrenner war. Werden Sie am Image arbeiten, um für diese Menschen dauerhaft attraktiv zu bleiben?

Wir brauchen keinen Imagewandel. Wir haben, was die Menschen bei uns suchen, eine gute Natur. Wir sind Vorreiter im nachhaltigen Tourismus. Haben oder Sein, das sind die Fragen, die sich die Leute jetzt stellen.

Und darauf haben wir die Antworten. Wir sind so wie wir sind. Die Menschen prägen die Region. Da kann man nicht einfach einen werbetechnischen Imagewechsel machen. Man kann nur versuchen, den Inhalt einer Region zu kommunizieren. Wir haben hier qualitativ hochwertige Angebote. Daran wollen wir nichts ändern.

Für den Schwarzwaldtourismus insgesamt wird es eine Restart-Initiative geben.

Und doch wird der Schwarzwald dem Werben aus Bayern und Österreich etwas entgegensetzen?

Für den Schwarzwaldtourismus insgesamt wird es eine Restart-Initiative geben. Wir in Baiersbronn konzentrieren uns auf das Innenmarketing. Ich halte es für ganz wichtig, dass unsere Angebote auch von den Einheimischen genutzt werden.

Viele von ihnen haben in der Krise den Wochenmarkt wieder entdeckt, den Lieferservice heimischer Erzeuger oder auch den ein oder anderen Hofladen. Das gab es alles auch vorher schon, wurde jetzt aber auch neu entdeckt. Wir wollen dafür sorgen, dass das nicht wieder in Vergessenheit gerät, wenn die Corona-Krise einmal vorbei sein wird. Auch wenn die Budgets knapper werden, werden wir am Marketing auf keinen Fall sparen. Das wäre der falsche Weg.

Mehr zum Thema: Corona-Krise: Minister Wolf fordert schrittweise Lockerung für Tourismusbranche

Wird denn nach dieser Krise tatsächlich noch alles da sein? Viele Betriebe in der Gastronomie durchleben gerade eine extrem harte, möglicherweise sogar eine existenzgefährdende Zeit.

Das stimmt. Viele Betriebe machen derzeit eine unglaublich schwierige Zeit durch. Ich bin mit vielen im direkten Austausch. Je länger die Einnahmen bei Null liegen, desto schwieriger wird es. Irgendwann sind die Rücklage aufgebraucht. Für viele wird es sehr schwer.

Im Tourismus, im Hotelgewerbe, in der Gastronomie können sie einmal entgangene Umsätze ja nicht einfach nachholen. Wer sich jetzt in der Krise kein neues Auto kauft, der schiebt die Anschaffung eben ins nächste Jahr. Automobilhersteller werden dann das Auto eben im kommenden Jahr verkaufen. Aber einen ausgefallenen Sommerurlaub holen Sie ja nicht nach. Sie gehen im Folgejahr ja nicht einfach zwei Mal in Urlaub. Die Umsätze sind für immer weg.

Baiersbronn und der ganze Schwarzwald sind digital gut abgedeckt.

Die Krise setzt der Tourismusregion, dem Nationalpark, dem Murgtal, Baiersbronn also gehörig zu?

Definitiv. Aber jede Krise, so schlimm sie auch ist, bietet auch die Chance auf einen Neuanfang unter geänderten Rahmenbedingungen. Die Corona-Pandemie wird nicht einfach so weggehen. Sie wird uns noch bis ins nächste Jahr hinein beschäftigen. Es ist jetzt an uns, zu überlegen, was wir wo tun können, welche Möglichkeiten wir haben. Die Krise bietet uns die Möglichkeit, unsere Abläufe zu hinterdenken.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Neue Gäste werden mit anderen Bedürfnissen zu ihnen kommen. In der Krise hat die Digitalisierung eine neue Bedeutung gewonnen. Auch ältere Menschen haben Dinge wie Skype oder Zoom für sich entdeckt. Ist ihre Infrastruktur darauf vorbereitet?

Baiersbronn und der ganze Schwarzwald sind digital gut abgedeckt. Es gibt noch ein paar weiße Flecken, aber auch daran wird gearbeitet. Neben unserer guten physischen Infrastruktur der Wald- und Radwege stimmt auch die digitale Infrastruktur. Das gewinnt tatsächlich an Bedeutung. Unsere Gäste werden immer jünger.

Aber auch unsere älteren Gäste waren schon vor der Krise digital gut aufgestellt. Das sind oft die ersten, die das Handy zücken. Da gibt es längst keine Altersbeschränkung mehr. Aber auch unsere Betriebsstrukturen und Abläufe werden durch die Digitalisierung beeinflusst. Wir sehen jetzt, wie viele Dinge man auch digital machen kann. In der Krise wird uns noch stärker bewusst, welche Bedeutung die digitale Infrastruktur in Zukunft haben wird.

Wir werden nicht einfach aufsperren und alles ist wie vorher.

Was also bleibt noch zu tun, um die Schäden gering zu halten und die neuen Chancen zu nutzen?

Wir werden nicht einfach aufsperren und alles ist wie vorher. Die Krise stellt erhöhte Anforderungen an Hygiene und Sicherheit.

Wir sind dabei, die Abläufe genauer anzuschauen, wie viele Personen können wohin? Wie sehen unsere Wanderungen aus, wie organisieren wir den öffentlichen Nahverkehr? Was müssen wir da bedenken. Oder auch die Frage, ob die Gäste von uns erwarten werden, dass wir Schutzmasken für sie bereit halten.

Wir sind gerade mitten drin, auf diese Fragen Antworten zu finden, im Austausch und in der Koordination mit den Kollegen in der Region. Das Allerwichtigste, unsere großartige Natur vor der Haustür ist ja unverändert da, völlig unbeeindruckt von der Corona-Krise.