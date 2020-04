Corona macht Krisenländer zu „tickenden Zeitbomben“

Anzeige

Das Video aus dem Lager Moria zeigt Mediziner in Masken, die einen Mann mit Covid-19-Symptomen tief atmen lassen und dabei vermutlich den Sauerstoffgehalt in seinem Blut messen.

„Wir haben unsere Klinik zweigeteilt: Ein Teil ist für Corona-Fälle reserviert, der andere für alle übrigen Patienten“, erzählt der Koordinator Marco Sandrone von den „Ärzten ohne Grenzen“ (MSF) auf Lesbos: „Die Sicherheitsmaßnahmen klingen für die Menschen hier aber wie ein schlechter Scherz. Wie willst du jemanden isolieren, der in einem Zelt lebt?“ Der junge Arzt klingt bitter, als er sagt: „Diese Empfehlungen gelten hier nicht.“

1.300 Menschen teilen sich den Zugang zu einem Wasserhahn

Die Situation in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln ist derzeit besonders dramatisch. Die Camps sind eigentlich für maximal 8.000 Menschen gedacht, tatsächlich hausen aber in den Lagern und um sie herum mehr als fünf mal so viele Migranten. In einigen Teilen von Moria teilen sich 1.300 Menschen den Zugang zu Wasser an einem Hahn, und es gibt keine Seife. Manche Familien schlafen zu sechst auf drei Quadratmetern.

MSF betreut auf Lesbos etwa 100 Kinder mit schweren chronischen Krankheiten, die im Fall einer Corona-Infektion in Lebensgefahr wären. „Wir brauchen sofort eine Notevakuierung aller Geflüchteten der Hochrisikogruppe, bevor das Virus in die Lager gelangt“, sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von „Ärzte ohne Grenzen“ in Deutschland.

23 Bewohner des Lagers positiv getestet

Nach seinen Angaben geht es jetzt um etwa 600 Personen und Familien, das Lager auf Samos mitgerechnet. Anfang April meldete die Internationale Organisation für Migration (IOM) die ersten Corona-Fälle im Lager Ritsona mit 2.700 Flüchtlingen, nicht weit von Athen. Die Verwaltung riegelte die Einrichtung ab, wenige Tage später wurden dort 23 Menschen positiv getestet. Nach Medienberichten leben sie nicht unter Quarantäne, sondern mit ihren Familien. Die Erkrankten fühlten sich durch die Tests stigmatisiert, der Rassismus im Camp werde stärker.

Es ist, so muss man befürchten, der erste Akt einer großen humanitären Tragödie, die bald die Welt erschüttern könnte. Knapp 71 Millionen Menschen auf der Flucht zählten die Vereinten Nationen (UNHCR) weltweit Mitte 2019. Mindestens zwei Millionen von ihnen leben in mehr als 1.100 Lagern und temporären Siedlungen, oft unter katastrophalen Bedingungen.

„Das Übergreifen von Covid-19 auf die Camps ist unausweichlich“

Die Gesundheitsexperten erwarten, dass sich das Virus in den Zeltstädten blitzschnell ausbreitet. „Ausgehend von unseren Erfahrungen, sehen wir das Übergreifen von Covid-19 auf die Camps als unausweichlich“, stellte kürzlich der IOM-Chef António Vitorino fest.

Ein Brennpunkt für die Hilfsorganisationen ist Idlib im Nordwesten Syriens, wo wegen den Kampfhandlungen über 80 Krankenhäuser schließen mussten. Etwa drei Millionen Menschen leben in dieser Region. Nach Angaben der „Ärzte ohne Grenzen“ leidet ein Drittel der Patienten aus Idlib, die sie zurzeit in den mobilen Kliniken behandeln, an Atemwegsinfektionen.

Täglich maximal 20 Corona-Tests

Eine Ansteckung mit dem Coronavirus wäre für manche hochgefährlich. Nach einer Einschätzung des Londoner Think Tanks Chatham House könnten in Idlib wegen des akuten Mangels an Testsets jetzt nur maximal 20 Menschen täglich auf Sars-CoV-2 getestet werden.

„Die Menschen werden dazu aufgefordert, sich die Hände zu waschen. Aber wie kann man sich hygienisch verhalten, wenn man im Dreck lebt?“, fragt der lokale MSF-Einsatzleiter Cristian Reynders. „Wir setzen alles in Bewegung, was möglich ist, doch bei einer Ausbreitung von Covid-19 wird das wahrscheinlich nicht ausreichen.“ Mit bis zu 100.000 möglichen Corona-Toten alleine in Idlib rechnet die örtliche Gesundheitsbehörde.

Kritische Schwelle für Syrien sind 6.500 Infizierte

Auch in Rest-Syrien ist die Epidemiegefahr enorm. Laut der renommierten London School of Economics (LSE) gibt es im ganzen Land nicht mehr als 325 Beatmungsgeräte. LSE sagt einen möglichen Kollaps des syrischen Gesundheitssystems voraus, sollte die Zahl von Corona-Erkrankten die kritische Schwelle von 6.500 Menschen überschreiten.

Nicht besser sieht die Lage im Bürgerkriegsland Libyen aus, von dem viele Menschen in Booten nach Europa fliehen. Die Vereinten Nationen warnten in dieser Woche vor „wirklich katastrophalen“ Corona-Folgen für die etwa 700.000 Flüchtlinge im Land. Tausende Migranten leben derzeit in den libyschen Internierungslagern. Die IOM befürchtet für sie das Schlimmste. „Hunderte Menschen sind eingeschlossen in Lagerhallen ohne Zugang zu sanitären Einrichtungen“, sagte die IOM-Koordinatorin, Amira Rajab Elhemali, dem Sender al Jazeera.

Virus ist in 51 afrikanischen Staaten aufgetreten

Die Corona-Krise macht sich in Afrika immer mehr bemerkbar: Am Montag meldete die Organisation Africa CDC, dass das Virus in 51 Ländern aufgetreten ist und gab die Zahl der Erkrankten mit knapp 9.500 an. Das Weltwirtschaftsforum erinnert in einer aktuellen Analyse an die unterfinanzierten Gesundheitssysteme in Afrika und nennt den Kontinent „eine tickende Corona-Zeitbombe“.

Es gibt aber einen Lichtblick. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO konnten am Anfang der Pandemie nur zwei afrikanische Länder ihre Bürger auf Sars-CoV-2 testen. Heute sind es 47.