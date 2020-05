Corona-Protest: Jugendliche in Mannheim werfen Böller auf Polizei

Anzeige

Bei einem Einsatz zur Durchsetzung der Corona-Abstandsregeln sind Polizisten aus einer Gruppe Jugendlicher mit Böllern beworfen worden. Um den „Plankenkopf“ in Mannheim hatten sich am Samstagabend rund 250 Menschen versammelt, wie die Polizei mitteilte.

Darunter seien bis zu 50 Jugendliche gewesen, die gegen das Kontaktverbot und die Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen hätten.

Als die Beamten sie aufforderten auseinanderzugehen, seien den Angaben zufolge die ersten Böller geflogen. Zwei Polizisten erlitten Knalltraumata.

Auch interessant: Bis zu 250 Teilnehmer bei Demo gegen Corona-Beschränkungen in Pforzheim

Polizei nimmt drei Jugendliche fest

Drei Tatverdächtige im Alter von 13, 16 und 17 Jahren wurden festgenommen. Kurz darauf wurden den Angaben zufolge mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert.

Der Polizeieinsatz war nach rund drei Stunden beendet. Insgesamt waren über 30 Streifenwagen vor Ort gewesen.

Bereits am Freitagabend hatten sich es an derselben Stelle am „Plankenkopf“ rund 150 Jugendliche versammelt und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei wurden zwei Polizisten und zwei städtische Mitarbeiter leicht verletzt. Drei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen.

Polizei Mannheim sucht nach ungekürztem Internet-Video

Im Zusammenhang mit diesem Einsatz kursiert laut Mitteilung in den sozialen Medien eine kurze Videosequenz, in der ein Polizist einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält.

Die Polizei Mannheim sucht nach dem ungekürzten Video, um den genauen Hergang bewerten zu können. Personen, die dieses Video besitzen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-0 zu melden oder es an die E-Mail-Adresse mannheim.pp@polizei.bwl.de zu schicken.

dpa/BNN