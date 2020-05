Anzeige

In Deutschland wächst der Protest gegen die Corona-Regeln. Menschen gehen auf die Straßen, weil sie ihre wirtschaftliche Existenz gefährdet sehen oder die Grundrechte. Und dann gibt es Leute, die das Coronavirus als große Verschwörung betrachten. Welche Rolle spielen sie für Grundrechte-Demos in der Region?

Am vergangenen Samstag versammelten sich in Ettlingen ungefähr 100 Leute, um für die Grundrechte zu singen. Bereits am Abend zuvor ging in Karlsruhe etwa die dreifache Menge an Menschen auf die Straße. Viele für ein Ende des Lockdowns, andere gegen das Tragen von Mundschutz oder die Einführung einer Impfpflicht.

In Pforzheim zitierten Humanisten das Grundgesetz, andere zitieren auf der gleichen Kundgebung lieber Xavier Naidoos Ansichten zur Corona-Krise und reden von „Verschwörungsfakten.“ In Offenburg beschwörte ein notorischer Systemgegner den Widerstand gegen das „Regime.“

Unbehagen mit der Corona-Situation

Kleinster gemeinsamer Nenner all dieser Proteste ist ein tiefes Unbehagen mit dem Coronavirus und mit den politischen Maßnahmen, die Bund und Länder daraus ableiten.

Und bei vielen auch die Skepsis, ob die offiziellen Informationen zur Pandemie stimmen. „Ich verstehe immer weniger, warum es diese massiven Einschränkungen gibt“, sagt etwa Yvonne Gukelberger-Seele, die in der vergangenen Woche als Co-Organisatorin der Ettlinger Kundgebung auftrat.

Sie findet, in den Debatten um die Corona-Pandemie würden zu wenige Experten gehört – und oft nicht die richtigen. „Ich vermisse eine wissenschaftlich-kritische Auseinandersetzung mit Corona“, sagt sie. Speziell die öffentlich-rechtlichen Medien böten nur sehr beschränkte Informationsmöglichkeiten. Wer mehr wissen wolle, müsse im Internet recherchieren.

Dort findet sich im Grunde für jeden etwas. Es gibt Wissenschaftler, die etwa die Infektionsstatistiken und die politischen Maßnahmen oder vor den wirtschaftlichen Folgen warnen. Wer will, kann aber auch Stimmen finden, die die Pandemie zur göttlichen Strafe erklären oder zur Inszenierung einer globalen Finanzelite, die so einen Wirtschaftscrash verheimlichen will.

Wird die Gefahr der Pandemie überschätzt?

Anderswo werden Bill und Melinda Gates als Verantwortliche für das Virus genannt. Sie kontrollierten die WHO und wollten die Menschheit per Impfpflicht unterjochen – das glauben etwa auch der Soulsänger Xavier Naidoo und der Fernsehkoch Attila Hildmann. Letzterer hat sich kürzlich per Twitter in den „Untergrund“ verabschiedet. Dort bereitet er sich nun offenbar auf eine Art bewaffneten Endkampf vor.

All das geht der Ettlingern Yvonne Gukelberger-Seele dann doch etwas zu weit. Das Coronavirus existiere ohne Frage. Und als es sich in Deutschland ausgebreitet habe, sei der Lockdown wohl die richtige Maßnahme gewesen. Mittlerweile, sagt sie, sei aber offensichtlich, dass die Gefahr der Pandemie überschaubar sei. „Trotzdem soll es Gesundheitspässe geben, eine Überwachung per App und vielleicht eine Impfpflicht. Das sind schon beängstigende Entwicklungen.“

Daher gehe sie auf die Straße – und zwar zunächst mal mit jedem, der das auch so sehe. „Welche Beweggründe die einzelnen Teilnehmer haben mögen und welchen Theorien sie anhängen, kann ich nicht bewerten.“

Die Grundrechte zählen – sonst nix

Ähnlich äußert sich auch Alfred Bamberger, der für die AfD im Stadtrat von Pforzheim sitzt und dort am vergangenen Samstag an der Grundrechte-Kundgebung teilnahm.

Dass dort auch Leute auftraten, die glauben, Politiker tränken in unterirdischen Höhlen ein aus Kinderblut gewonnenes Verjüngungsmittel, wogegen Donald Trump zu Felde ziehen werde – ungefähr darum geht es in der sogenannten Quanon-Theorie – , stört den Kommunalpolitiker nicht so sehr: „Darum geht es schließlich nicht.“

Die Kundgebungen hätten ein klares Ziel, nämlich auf die uneingeschränkte Anwendung der Verfassung hinzuwirken, erklärt Bamberger. Was die Teilnehmer sonst machten und dächten, sei zweitrangig. „Das wird doch vor allem deswegen thematisiert, um eine völlig legitime Protestbewegung in Misskredit zu bringen und zu spalten.“

Dass sich eine völlig legitime Protestbewegung möglicherweise selbst in Misskredit bringen könnte, weil sie sich von dubiosen Gruppierungen nicht so recht abgrenzt, will Bamberger nicht gelten lassen.

Anderswo bereitet aber genau dieser Gedanke Menschen durchaus Kopfzerbrechen.

Manche haben andere Ziele

Etwa in Achern, wo Hubert Kraus lebt. Kraus ist Unternehmer, in der Corona-Krise sind ihm viele Aufträge weggebrochen. Kürzlich, da war schon Pandemie, hatte er allerdings beruflich in einem großen Krankenhaus der Region zu tun. „Viel los war da nicht. Das hat mich dann schon ein bisschen stutzig gemacht angesichts der dramatischen Corona-Berichte“, sagt Kraus.

Es gibt natürlich schon Leute, die versuchen, das Ganze als Forum für ganz andere Themen zu missbrauchen

Hubert Kraus, Demo-Anmelder aus Achern

Weil die Lage offenbar weniger schlimm sei, als zunächst angenommen, die wirtschaftlichen Schäden aber immens und die Beschränkungen der Grundrechte für die Nachkriegszeit beispiellos, entschied sich Kraus, Kundgebungen anzumelden. Zunächst in Freiburg, mittlerweile in Offenburg.

Auf den Protestveranstaltungen teilt Kraus das Grundgesetz aus, es gibt Musik, Redner treten auf. Die Inhalte ihrer Beiträge sind mit Kraus abgestimmt. „Es steht ja zunächst mal jedem frei, sich meinen Kundgebungen anzuschließen“, sagt Kraus. „Aber es gibt natürlich schon Leute, die versuchen, das Ganze als Forum für ganz andere Themen zu missbrauchen.“

Die AfD ist unerwünscht

Besonders eine Gruppe um den AfD-Politiker Stefan Räpple habe ihn zuletzt geärgert. Sie hätte versucht, die Anliegen der Demo mit anderen Inhalten zu verknüpfen. „Zumindest wenn sie offen erkennbar als Partei auftreten, will ich sie nicht auf meinen Kundgebungen“, sagt Kraus.

Das gelte genauso auch für andere Gruppierungen, die Corona in ein bestimmtes Weltbild einbetteten und damit nun auf den Grundrechte-Demos um Anschluss suchten. „Ich sehe eine generelle Impfpflicht zum Beispiel auch kritisch“, sagt Kraus. „Das ist aber kein Punkt, der auf die Kundgebungen gehört.“

Um gegen erneute Störungen gerüstet zu sein, hat Kraus reagiert. Für die nächste Veranstaltung in Offenburg hat er eine 20 Mann starke Ordnertruppe aufgestellt. Wer sich nicht an die Spielregeln halte, werde von ihr den höflichen Hinweis erhalten, den Versammlungsort zu verlassen.

Gute Absichten treffen auf routinierte Aktivisten

Weil eine derart klare Abgrenzung bei vielen anderen Corona-Protesten nicht geschieht, sehen sich diese dem Vorwurf ausgesetzt, in rechtspopulistischen oder verschwörungstheoretischen Gewässern unterwegs zu sein. Ganz so einfach sei die Sache nicht, erklärt Dieter Rucht. Sie sei aber auch nicht so einfach von der Hand zu weisen.

Rucht ist Soziologe und Mitglied im Vorstand des Institutes für Protest- und Bewegungsforschung. Die Grundrechte-Demos weisen seiner Ansicht nach Merkmale auf, die in den letzten Jahren oft kennzeichnend für Protestbewegungen gewesen seien.

Es gebe Teilnehmer, die aus Überzeugung für eine gute Sache auf die Straße gingen. Und dann gebe es andere, die sich den Protesten anschlössen, um sie in eine gewisse Richtung zu lenken. „Insofern ist es falsch, solche Proteste pauschal in die Nähe von rechten und verschwörungstheoretischen Positionen zu rücken, damit tut man vielen Leuten Unrecht“, sagt Rucht.

Wer wiederholt mit solchen Gruppierungen demonstriert, darf ich nicht wundern, wenn er entsprechend verortet wird

Dieter Rucht, Protestforscher

Er sagt aber auch: „Wer wiederholt und ohne Berührungsängste mit solchen Gruppierungen demonstriert, darf sich hinterher auch nicht wundern, wenn er in der Außenwahrnehmung entsprechend verortet wird.“

Rucht beobachtet, dass politische Aktivisten immer wieder gezielt Anschluss an verschiedenste Proteste suchten, um diese entsprechend zu kanalisieren. „Solche Akteure haben durchaus Routine darin, ihre Themen in Protestbewegungen zu platzieren.“

Statt Corona Kampf gegen das „Regime“

Als ein solcher Akteur könnte möglicherweise auch Marco Kurz bezeichnet werden. Kurz war 2017 Initiator des „Frauenbündnis Kandel“. Unter dessen Banner veranstaltete er mehrere Demonstrationen als Reaktion auf den Mord an einer 17-Jährigen durch einen Flüchtling aus Afghanistan.

Kurz sieht sich selbst als nationalen Patrioten und hat als solcher das Corona-Thema für sich entdeckt. Wie auch der Unternehmer Hubert Kraus aus Achern veranstaltete Kurz am vergangenen Samstag in Offenburg eine Demonstration gegen die Corona-Politik. Ursprünglich hatte Kurz den Schulterschluss mit Kraus gesucht, dem die Sache aber suspekt erschien.

Am vergangenen Samstag hielt Kurz daher eine separate Kundgebung vor etwa 40 Teilnehmern ab. In seiner 10-minütigen Abschlussrede erwähnte Kurz die Corona-Pandemie praktisch nicht.

Und wenn es ein paar Opfer kostet

Vielmehr nutzte er den Auftritt, um zum Kampf gegen das „Regime“ aufzurufen. Das Gros der Menschen auf der Welt wolle friedlich leben, die Machthaber ließen das aber nicht zu. Er kenne „linke Patrioten“ und „rechte Gutmenschen“ und alle gemeinsam seien sie aufgerufen, sich nun die Freiheit zurückzuholen – „und wenn es uns einige Opfer kostet“.

Das Kurz in Offenburg seine Kundgebung veranstalten konnte, hat er übrigens einer Institution des Systems zu verdanken. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 16. April entschieden, dass Versammlungsverbote auch in Zeiten von Corona nicht zulässig seien.