Corona-Szenarien am Computer: Die Pandemie ohne Gesundheitsrisiko

Anzeige

Öffnen oder nicht öffnen, das ist hier die Frage. In der Corona-Pandemie dreht sich die öffentliche Debatte in vielen Ländern darum, wann welche Verbote, Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen endlich aufgehoben werden können – oder eben nicht.

Dabei geraten die Entscheidungsträger in der Politik mitunter mächtig unter Druck, wie der jüngste Ärger von Kanzlerin Angela Merkel über die „Öffnungsdiskussionsorgien“ in manchen Bundesländern zeigt.

Computermodell der Universität Hohenheim

Ein neues Computermodell der Universität Hohenheim könnte nun sowohl den Politikern als auch allen anderen Interessierten ein besseres Verständnis für die möglichen Konsequenzen von verschiedenen Anti-Corona-Maßnahmen vermitteln.

In den populären Strategie- und Simulations-Hits SimCity und Civilization baut der Spieler ein relativ komplexes Wirtschaftssystem auf, dessen Evolution er mithilfe von verschiedenen Stellschrauben (Steuern, Bildung, Umwelt und Forschung) beeinflussen kann. Eine ähnliche Idee liegt der virtuellen Corona-Stadt zugrunde, die der Lehrstuhl für Innovationsökonomik der Uni Hohenheim entwickelt hat.

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Virtuelle Menschen in Bewegung

Zu finden ist das Modell unter: inno.uni-hohenheim.de/corona. In einem Fenster auf der Webseite sieht der Nutzer Wohnviertel, Schulen, Parks, Gewerbegebiete mit Büros, Supermärkte, Friedhöfe und Kliniken. Sie sind vereinfacht dargestellt in unterschiedlich gefärbten Quadraten. Startet man das Modell, setzen sich kleine Punkte in Bewegung – die virtuellen Menschen. Singles oder Familien, die viele soziale Kontakte haben oder zurückgezogen leben.

Die Erwachsenen gehen zur Arbeit und kaufen ein, die Kinder können in die Schulen gehen. Nachmittags und abends trifft man sich vielleicht beim Sport. Jetzt kann man ausprobieren, was geschieht, wenn man die Stadt mit mehr oder weniger rigorosen Mitteln durch die Epidemie lenkt.

Mehr zum Thema: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Ein Beispiel, das manchen bekannt vorkommen dürfte: In der von Sars-CoV-2 befallenen Kleinstadt sind alle Schulen zu, es gibt keine Großveranstaltungen mehr, die Firmen schicken ihre erkrankten Mitarbeiter ins Homeoffice, es gelten die üblichen Hygieneregeln, und die Krankenhäuser haben die Bettenkapazitäten etwas erhöht, um alle schwere Fälle möglichst aufnehmen zu können.

Nach einigen Wochen gibt es zwei Corona-Tote, 16 Menschen sind wieder gesund, knapp 400 gelten als „gefährdet“. Bleibt die Krankenhauskapazität gleich, und man unternimmt sonst keine weiteren Maßnahmen, steigt bis zum Verschwinden des Virus die Todeszahl auf 26 und es gibt nur wenige Gefährdete, dafür aber mehr als 300 Genesene, die eine Immunität entwickelt haben.

Auch interessant: Fitnessstudios wollen nach Corona-Schließung schnell wieder öffnen

Simuliertes „Politiklabor“

Die digitale Pandemie ist kein Spiel, sondern ein simuliertes „Politiklabor“, das die Universität auf Basis der sogenannten „Agenten-basierten Modellierung“ entwickelt hat. Damit gemeint ist ein Programm mit vielen Bots, die autonom interagieren. „Die Methode ist prädestiniert, um die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten zu analysieren oder um Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung zu bewerten“, erklärt Andreas Pyka vom Lehrstuhl für Innovationsökonomik.

Es gehe „um eine anschauliche Darstellung der zugrunde liegenden Komplexität“. Die Universität weist darauf hin, dass das „Politiklabor“ keine Prognosen liefere und epidemiologische wie medizinische Zusammenhänge nur einfach darstelle. Man arbeite aber an einer erweiterten Version.