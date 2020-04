Das Wochenende in Bildern: Berittene Polizei in Karlsruhe, Menschenmassen am Mummelsee

Anzeige

Sonnig, warm, frühlingshaft: Am Wochenende zeigte sich der April von seiner besten Seite. Kein Wunder, dass es die Menschen in großer Zahl ins freie zog – aller Corona-Einschränkungen zum Trotz. Obschon sich zahlreiche Menschen entlang der Schwarzwaldhochstraße, am Mummelsee und in den Grünanlagen Karlsruhes tummelten, vermeldete die Polizei kaum Verstöße.

So zogen etwa die Verantwortlichen in Karlsruhe ein positives Fazit des ersten April-Wochenendes. Zwar seien zahlreiche Menschen ins Freie gezogen – Verstöße gegen die derzeit geltenden Kontaktbeschränkungen habe es aber kaum gegeben.

Zum Thema: Reiterstaffel kontrolliert in Karlsruhe Corona-Regeln

An beliebten Treffpunkten in der Stadt – etwa in der Günther-Klotz-Anlage – war die Polizei mit einer Reiterstaffel präsent, um die Lage zu überwachen.

Großer Andrang herrschte auch an der Schwarzwaldhochstraße – und speziell rund um den Mummelsee. Zahlreiche Familien und Motorradfahrer genossen das gute Wetter. Laut Augenzeugenberichten soll dort eine große Zahl von Ausflüglern unterwegs gewesen sein. Das Polizeipräsidium Offenburg sprach am Sonntagabend von einer insgesamt ruhigen Lage ohne größere Verstöße.

Mehr zum Thema: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Ähnlich lautete auch der Tenor aus den übrigen Teilen Baden-Württembergs. Insgesamt habe sich die überwiegende Mehrheit der Menschen an die derzeit geltenden Regeln gehalten.

BNN/poem