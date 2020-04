Der starke Staat ist wegen des Coronavirus zurück

Anzeige

Selbst die Liberalen haben kapituliert. Die Partei, die wie keine andere auf die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen setzt und den Staat auf seine ureigenen Kernaufgaben beschränken will, akzeptiert im Angesicht der gewaltigen Herausforderungen für das gesamte Land, die Wirtschaft und die Gesellschaft durch die Corona-Pandemie die Macht des Staates und seiner Institutionen.

„Jetzt ist die Stunde des Staates. Wir brauchen ihn bei allem, was über die Fähigkeit, individuell Verantwortung zu übernehmen, hinausgeht“, sagte FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner bei der Sondersitzung des Bundestags vor wenigen Tagen. „In genau so einer Situation befinden wir uns jetzt, wo wir die staatlichen Möglichkeiten, alles, was er fiskalisch in die Waagschale werfen kann, nutzen müssen.“

Führen die Verwerfungen durch die Corona-Pandemie zu einer Rückkehr des starken Staates, weil nur er über die hoheitlichen Rechte verfügt, derart massiv in das Leben der Bürgerinnen und Bürger wie der Unternehmer einzugreifen und gleichzeitig binnen weniger Tage Hilfsgelder in dreistelliger Milliardenhöhe mobilisieren kann?

Massive Eingriffe in die Grundrechte der Bürger

In jedem Fall ist es die Stunde der Bundesregierung wie der 16 Landesregierungen. Sie ziehen Kompetenzen an sich, greifen mit Ausgehbeschränkungen, Kontakt- und Veranstaltungsverboten massiv in die Grundrechte der Bürger ein und ordnen die Schließung von Kitas, Schulen, Universitäten und Unternehmen an, ohne dass die gewählten Parlamente darüber befinden können.

Derart weitreichende Beschränkungen der Versammlungs-, Bewegungs- und Religionsfreiheit hat es in der 71-jährigen Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) längst den Katastrophenfall ausgerufen, was seiner Regierung weitreichende Befugnisse und Durchgriffsrechte verleiht. Und in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Armin Laschet ein Epidemie-Gesetz vorgelegt, das unter anderem Zwangsverpflichtungen von Ärzten und die Sicherstellung von medizinischem Material im Notfall vorsieht.

Darf der Staat das alles? Ist die Corona-Pandemie möglicherweise nur ein Vorwand, um dauerhaft Bürgerrechte einzuschränken, wie vor allem in den sozialen Medien vielfach unterstellt wird? Die Anhänger dieser Theorie berufen sich auf den Philosophen Peter Sloterdijk, der in der Medizin den Komplizen einer totalitären Politik sieht. Gemeinsam würden sie den totalen modernen Sicherheitsstaat begründen.

Noch sind die Kritiker eine Minderheit, die beschlossenen Maßnahmen werden von einer übergroßen Mehrheit der Bevölkerung begrüßt und unterstützt.

Eilanträge vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Und doch nimmt der Widerstand zu. So liegen dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg Eilanträge gegen die Corona-Verordnung der Landesregierung vor. Unter anderem wehrt sich ein evangelischer Christ gegen das Verbot von Gottesdiensten. Er sieht sich dadurch in seiner grundgesetzlich geschützten Religionsfreiheit verletzt. Und ein Fitnessstudio klagt gegen die Stilllegung, da es dafür keine ausreichende Rechtsgrundlage gebe. Die Entscheidungen sollen Anfang April fallen.

Staatliches Handeln muss immer legitimiert werden. Michael Theurer, Chef der Südwest-FDP

„Staatliches Handeln muss immer legitimiert werden“, sagt der stellvertretende Chef der FDP-Fraktion im Bundestag, Michael Theurer, den BNN. „Derzeit kommen wir zum Ergebnis, dass die getroffenen Ermächtigungen und das Handeln der Bundesregierung angesichts der immensen Herausforderungen und angemessen und rechtsstaatlich verhältnismäßig sind.“

Rechtsrahmen nicht ausreichend

Offenbar sei der Rechtsrahmen in Deutschland für die Bekämpfung einer Pandemie von nationaler Tragweite „nicht ausreichend“ gewesen, Bundestag und Bundesrat hätten durch die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes darauf reagiert. Entscheidend werde allerdings sein, dass die enormen Kompetenzausweitungen der Exekutive die Krise nicht überdauern, so der Chef der Südwest-FDP, der den Wahlkreis Karlsruhe-Stadt im Bundestag vertritt. „Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir am Ende mit dem Virus auch noch die autoritären Strukturen aus China importiert hätten.“

Parlamentarische Sicherungen eingebaut

Als Verhandlungsführer der FDP habe er daher darauf geachtet, dass bei der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes parlamentarische Sicherungen eingebaut wurden, sagt Theurer. „So wurde ein Parlamentsvorbehalt eingeführt, der Bundestag muss den ,Notstand‘ feststellen und kann ihn jederzeit wieder aufheben.“ Außerdem seien die weitreichenden Ermächtigungen der Bundesregierung auf ein Jahr befristet.

Die Bevölkerung will vor allem einen handlungsfähigen Staat Franziska Brantner, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Heidelberg

Auch die Heidelberger Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner verweist gegenüber den BNN darauf, dass trotz der politischen Ausnahmesituation der Bundestag arbeitsfähig sei, seine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung wahrnehme, eigene Vorschläge erarbeite und öffentliche Debatten führe. „Viele rufen in diesen Krisenzeiten nach einem starken Staat. Dabei will die Bevölkerung vor allem einen handlungsfähigen Staat“, sagt die promovierte Politikwissenschaftlerin. „Exekutive und Legislative müssen zusammenarbeiten, um schnell wirksame Maßnahmen gegen diese Pandemie zu entwickeln und umzusetzen.“

Das Parlament nickt nicht alles ab

Das bedeute aber nicht, dass das Parlament alles abnicke, was die Regierung beschossen habe. „Die Corona-Krise darf nicht hat dazu dienen, die Demokratie und die Grundrechte auszuhöhlen“, so Brantner. Jeder Eingriff müsse „gut begründet, zeitlich begrenzt und umkehrbar sein“. Im Gegensatz dazu würden die Regierungen in Ungarn und anderen Ländern wie Polen den Kampf gegen Corona missbrauchen, um ihre Macht auszubauen.

Ausnahmezustand darf nicht Dauerzustand werden

Allen Verantwortlichen in den Regierungs- wie Oppositionsparteien ist bewusst, dass der Ausnahme- nicht zum Dauerzustand werden darf. „Wir Freien Demokraten werden mit Argusaugen darauf wachen, dass die Staatsinterventionen nach der Krise zurückgefahren werden“, sagt der Liberale Michael Theurer. Private und unternehmerische Initiative sei weiterhin wichtig, beispielsweise bei der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen oder der Herstellung von Beatmungsgeräten. „Kein staatlicher Akteur wäre in der Lage, derart viel zur Erforschung eines Impfstoffs beizutragen, wie es derzeit einzelne Biotechnologieunternehmen tun.“

Der Staat wird zum steuernden Vorsorgestaat werden Joschka Fischer (Die Grünen), ehemaliger Vizekanzler und Außenminister von 1998 – 2005

Dagegen glaubt Joschka Fischer von Grünen, von 1998 bis 2005 Vizekanzler und Außenminister in der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder (SPD), dass sich angesichts der dramatischen Verwerfungen das Verhältnis zwischen Markt und Staat im Westen „fundamental ändern“ werde. „Der Staat wird sehr viel mehr zum steuernden Vorsorgestaat werden“, schreibt er in einem Beitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. „Die Marktwirtschaft wird nicht abgeschafft werden, aber der Vorsorgestaat wird seine Führung in allen strategischen Fragen gegenüber der Wirtschaft beanspruchen und auch durchsetzen.“