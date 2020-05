Deutlich mehr Menschen als im Vorjahr spenden wegen Corona Blut

Anzeige

Systemrelevant ist wohl eines der Wörter, das in den vergangenen Wochen am häufigsten benutzt wurde. Im Fokus stehen vor allem Pfleger, Ärzte, Supermarktpersonal, Mitarbeiter der Müllabfuhr, um nur einige zu nennen. Sie sind in Zeiten des Coronavirus besonders wichtig für unsere Gesellschaft.

Dabei können viel mehr Menschen in diese Rolle schlüpfen – unabhängig vom Beruf. Dazu bedarf es lediglich einer Blutspende. Auch das ist systemrelevant. Aus diesem Grund zählt es selbst unter den Vorgaben in Bezug auf Veranstaltungsverbote und Kontakteinschränkungen zu den Dingen, die erlaubt sind.

Da nicht lebenswichtige Operationen zurückgefahren wurden, sinkt der Blutbedarf. Statt 2.600 sind momentan knapp 1.800 Spenden täglich erforderlich, berichtet Eberhard Weck, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienstes in Baden-Württemberg-Hessen und Abteilungsleiter für Spenderbindung und -gewinnung. Reserven reichten drei bis vier Tage, was normalen Zeiten entspreche.

Wir brauchen mehr Spender. Eberhard Weck, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienstes in Baden-Württemberg-Hessen

Allerdings glaubt er bei weiteren Lockerungen, dass Krankenhäuser mehr gefordert werden und der Blutbedarf nach oben geht. „Wir brauchen mehr Spender“, macht Weck klar. Er schätzt, dass bald schon wieder 2.000 Spender täglich benötigt werden. Schließlich seien Krankheiten wie Krebs nicht weniger geworden. Allein für diese Therapie werden 20 Prozent aller Spenden gebraucht.

Mehr als doppelt so viele Blutspenden

Nichtsdestotrotz freut sich der DRK-Sprecher über die große Bereitschaft in der Gesellschaft. Zwischen dem 16. März und dem 27. April gab es im DRK- Kreisverband Offenburg – das sich mit den Ergebnissen der Ortenau deckt – in diesem Jahr beispielsweise mit 1.140 mehr als doppelt so viele Blutspenden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres mit 538.

Weck berichtet auch von vielen Erstspendern. Im genannten Zeitraum sind in diesem Jahr 195 zum ersten Mal spenden gegangen, 2019 dagegen 26. Ihr Anteil hat sich prozentual gesehen fast verdreifacht. Gleichzeitig hofft er auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung, unabhängig von Lockerungen.

Verändert hat sich so einiges beim Blutspenden. „Vor Corona war es eher kuschelig, es fand im kleinen Rahmen statt“, sagt Weck. Jetzt müssen größere Örtlichkeiten gesucht werden, damit der vorgegebene Mindestabstand eingehalten werden kann. Termine werden zu größeren Einheiten zusammengefasst, also mehrere Tage hintereinander am gleichen Ort. Deswegen hätten sich Weck zufolge die Spendenergebnisse in der Ortenau auch so stark erhöht. Die nächsten Blutspendetermine sind vom 4. bis 8. Mai in der Stadthalle in Kehl sowie die Woche darauf in der Erwin-Braun-Halle in Oberkirch.

Fieber messen vor der Blutspende

Am Eingang müssen Hände desinfiziert werden, ebenso wird Fieber bereits dort gemessen. Wer mehr als 37,5 Grad Körpertemperatur hat, darf gar nicht erst bis zur Anmeldung weiter. „Das hat sich bewährt“, meint der Mann vom DRK. Übrigens wird direkt vor der Spende – wie gewöhnlich – nochmal die Körpertemperatur gemessen. Einen Corona-Test gibt es indes nicht.

Bevor Spender vor Ort erscheinen, müssen sie sich online oder per Telefon ein Bett reservieren. So soll der Abstand nicht nur im, sondern auch vor dem Raum gesichert werden. „Die Mehrheit findet das toll und meint, dass es auch nach der Krise beibehalten werden soll“, berichtet Weck.

Ich bin stolz, wie diszipliniert die Spender sind. Eberhard Weck, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DRK-Blutspendedienstes in Baden-Württemberg-Hessen

Durch dieses System hätten sich als positiver Effekt die Wartezeiten verkürzt. Früher sei es unkoordinierter zugegangen: Mal standen 20 Leute gleichzeitig in der Schlange, mal keiner. „Ich bin stolz, wie diszipliniert die Spender sind“, sagt Weck. Zwar gebe es auch vereinzelt Leute, die ohne Termin erscheinen, doch die werden nach Hause geschickt, wenn der Platz nicht ausreiche.

Angst brauchen Spender dem DRK-Sprecher zufolge nicht zu haben. So wird der Abstand – mit Ausnahme der Schwestern, die das Blut abzapfen – eingehalten. Außerdem erhält jeder Spender eine Mund-Nase-Schutzmaske. „Aufgrund der getroffenen Maßnahmen können sich die Leute sicherer fühlen als im Supermarkt“, schlussfolgert Weck.

Befürchtungen einer Ansteckung über das Blut – wie in etwa bei Aids – nimmt Weck den Wind aus den Flügeln. Das Virus gelange Atemwege in die Lunge. Vielmehr sucht der DRK-Blutspendedienst dringend gesunde Freiwillige, die eine Covid-19-Erkrankung dokumentiert auskuriert haben. „Passive Immunisierung“ nennt sich da Verfahren.

Vereinfacht gesagt wird dabei Blut mit Antikörpern von genesenen Covid-19-Patienten abgezapft und per Transfusion schwer kranken Patienten zugeführt. Erste Tests in China klingen vielversprechend. Ob es aber wirklich hilft, kann Weck nicht sagen. Aber: „Wir sind guter Hoffnung.“