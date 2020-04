Anzeige

Die Klopapierregale sind leer gekauft und auch Seife ist in diesen Tagen Mangelware. Dabei ist das richtige Händewaschen wichtiger denn je. Seife ist im Kampf gegen das Coronavirus wirkungsvoller als Desinfektionsmittel. Deutschlands älteste Seifenmanufaktur Klar aus Heidelberg verschenkt 200.000 Seifenstücke.

Als Jan Heipcke irgendwann zu Beginn der Corona-Krise mehr zufällig durch die Angebote von Online-Shops surfte, konnte er es kaum fassen. „Desinfektionsmittel, das vor Wochen noch 4,95 Euro gekostet hatte, wurde jetzt für 25 Euro angeboten“, erinnert sich der Unternehmer. Dass einige Händler versuchen, aus der Krise ein Geschäft zu machen, fand der 36-Jährige „befremdlich“.

Maschinen produzieren nun klassische Kernseifen statt Luxusprodukte

In seiner Seifenfabrik in Plankstadt bei Schwetzingen fasste der junge Firmenchef deshalb einen Entschluss: Zur Linderung Corona-bedingter Notstände wollte er seinen Teil beitragen. Kurzerhand ließ er die Produktion seiner Edelseifen stoppen und stellte die Maschine um.

Die riecht zwar nicht nach Blumenwiese, aber hygienisch ist sie. Jan Heipcke, Firmenchef

Statt exklusiver Handseifen mit teuren Duftstoffen und aufwendiger Prägung lief nun klassische und ziemlich bodenständig aussehende Kernhandseife ohne Duftzusatz vom Band. „Die riecht zwar nicht nach Blumenwiese, aber hygienisch ist sie“, sagt Heipcke.

Gratis-Seife wird per Post zugestellt

Im Rahmen der Internet-Aktion #Ichwillseife verschenkt Heipckes Firma die Seife nun an Menschen, die sich teure Hygieneprodukte nicht leisten können. Mit 40.000 Stück à 50 Gramm hatte er vor ein paar Wochen angefangen, in der Zwischenzeit musste der junge Unternehmer auf 200.000 Stück Gratis-Seife aufstocken.

Bis zu 4.000 Bestellungen täglich flattern der Firma „Klar“ seitdem ins Haus. Wer sich auf der Internetseite meldet, bekommt ein paar Tage später einen Umschlag mit drei Stück Kernseife zugestellt. Die Postsendung passt locker in den Briefkasten.

Das senkt auch die Portokosten, die die Empfänger selbst übernehmen müssen. Wo drei Stücke nicht ausreichen – in sozialen Einrichtungen, Schulen oder Flüchtlingsunterkünften zum Beispiel – schickt Heipcke gern auch einen ganzen Karton auf den Weg.

In der Corona-Krise wirkungsvoller als Desinfektionsspray

Zuhause bleiben, Abstand halten und Hände waschen. Die drei goldenen Corona-Regeln kennt inzwischen jedes Kind. Doch welche Rolle die Seife dabei spielt, wissen nur wenige. Ein unscheinbares Stück beige Kernseife ist im Kampf gegen Viren eine wirkungsvolle Waffe.

„Desinfektionssprays wirken gut gegen Bakterien, aber Corona ist eben ein Virus“, erklärt Jan Heipcke. Da hilft nur – Seife. „Die Tenside darin sorgen dafür, dass die Fettschicht, die jedes Virus umgibt, zerstört wird“, so der Waschprofi. Ohne die fettige Schutzhülle ist es um Corona und andere Gesellen schnell geschehen.

Luxusprodukte für einen Nischenmarkt

Dass es sich bei den Seifen aus dem Haus Klar um ein traditionsreiches deutsches Qualitätsprodukt handelt, wird den meisten Empfängern der Spendenseife wahrscheinlich verborgen bleiben. „Wir wollen keine Werbung machen und haben deshalb bewusst darauf verzichtet, unseren Firmennamen auf die Stücke zu prägen“, sagt Seifenspender Heipcke.

Normalerweise aber, ist auf jedem Stück, das die Fabrik verlässt, ein altmodisch geschnörkelter Schriftzug aufgebracht. Wer ihn lesen will, muss erst den edlen Karton von seiner Schleife befreien, ihn vorsichtig öffen und dann, während der zarte Duft vom Maiglöckchen oder Pfingstrosen die Luft erfüllt, vorsichtig das hauchdünne Seidenpapier lösen.

„Klar Seifenmanufaktur Heidelberg“ ist in fast jedes Seifenstück eingeprägt. Klar, dass solch edel anmutende Produkte nicht für den Massenmarkt bestimmt sind. Nur ausgewählte Parfümerien oder auf Luxus und Traditionsmarken spezialisierte Händler wie „Manufactum“ haben die Produkte aus der ältesten deutschen Seifenmanufaktur im Angebot. Produkte wie die Klar-Rasierseife im Retrostil sind auch in den USA gefragt.

Alte Seifen-Dynastie in Heidelberg

Die Geschichte der Firma kann Jan Heipcke bis 1840 lückenlos nachverfolgen. Damals machte sich der Heidelberger Philipp Klar auf, um unter anderem in Sankt Petersburg die Kunst des Seifensiedens zu erlernen. Bis vor wenigen Jahren war das Unternehmen im Familienbesitz geblieben, bis Jan Heipcke es vom letzten Erben der Seifen-Dynastie übernahm.

Die rund zwei Millionen Seifenstücke, die Klar jährlich produziert, sind für den Massenmarkt nicht genug. Die Produkte sind auch eher in der gehobenen Preisklasse zu finden. In der Krise ist das ein Vorteil: „Wir haben eine Nische besetzt und können so überleben“, sagt der Unternehmenschef.

Daher konnte das Virus seinem kleinen Betrieb, der gerade erst in ein Gewerbegebiet in Plankstadt umgezogen ist, bislang noch nicht so viel anhaben. Ein Grund mehr für Heipcke und sein Team, auch ein bisschen zurückzugeben.