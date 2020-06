Dezimierte Medenrunde im Tennis könnte bald mit Doppeln beginnen

Anzeige

Noch wartet der Weiße Sport mit den gelben Filzbällen auf das grüne Licht aus Stuttgart. Aber sollte die Landesregierung den Tennisvereinen demnächst die Benutzung der Duschen und natürlich auch Mannschaftssport erlauben, dann beginnt am 20. Juni die Corona-bedingt bislang ausgesetzte Medenrunde des Badischen Tennis-Verbands.

Allerdings mit weniger Mannschaften. Und nun doch auch mit Doppeln, nachdem am Donnerstagabend die Erlaubnis aus Stuttgart beim BTV eintraf. Dass geduscht werden kann, hat der BTV aber zum unabdingbaren Kriterium für den Spielbetrieb gemacht.

Diese Freigabe fehlt ebenso noch wie das behördliche Go generell für Mannschaftssport. „Es sind zwar entsprechende Signale aus Stuttgart da, aber wir werden mit einem weiteren Schreiben noch mehr Druck machen“, sagt BTV-Präsident Stefan Bitenc im Gespräch mit den BNN. Die Zeit wird langsam knapp. Bis 15. Juni will der BTV eigentlich definitiv entscheiden, ob eine Punkterunde gespielt werden kann.

40 Prozent der Teams bei Erwachsenen haben zurückgezogen

Derweil haben auf Ebene des Bezirks Mittelbaden laut Sportwart Christian Wagner aus Bruchsal etwa 40 Prozent der Mannschaften bei den Erwachsenen die Möglichkeit wahrgenommen, sich ohne Sanktionen vom Spielbetrieb für dieses Jahr abzumelden. Bei den so genannten Aktiven hätten aber nur etwa zehn Prozent zurückgezogen.

Sollte gespielt werden können, kommt es zum Auftakt in der Badenliga der Frauen am 21. Juni zum Derby zwischen dem Ski-Cub Ettlingen und dem TC Waldbronn. Weil vier Clubs verzichten, wird die Badenliga nur mit fünf Teams gespielt.

Die Badenliga der Männer startet am 20. Juni. Auch in dieser Liga haben vier von neun Teams abgesagt. Aus Karlsruhe treten der PSK und der KETV an, sie duellieren sich am 21. Juni.

Oberligen mit jeweils sieben Mannschaften

Mit sieben statt geplanten acht Mannschaften, darunter der TC Grötzingen und der Ski-Club Ettlingen, spielt die Oberliga der Männer. Das Derby am 2. August beendet die Runde.

Auch die Frauen treten mit sieben Teams an, darunter der TC Durlach. Während sich in der Bezirksliga der Männer alle acht Mannschaften messen wollen, haben bei den Frauen Kraichtal und der SSC Karlsruhe II zurückgezogen.

Die Frauen des SSC I und des PSK spielen in der auf sechs Mannschaften geschrumpften Regionalliga. Am 27. Juni geht es los. Das Karlsruher Derby ist für den 18. Juli beim PSK terminiert.

Tennisspielen ist jetzt auch im Doppel wieder erlaubt. Das teilte das Kultusministerium am Freitag in Stuttgart mit. Im Zuge der Lockerung von Corona-Maßnahmen ist bereits seit dem 11. Mai das Tennisspielen im Einzel – unter Auflagen – wieder zulässig. Die Entwicklung des Infektionsgeschehens erlaube nun auch Doppelpartien, auch im Training und unter Freizeitspielern.