Anzeige

Während das Coronavirus laut Experten für junge und gesunde Menschen in der Regel keine große Gefahr darstellt, hat eine Infektion bei älteren Patienten oft schwere Folgen. Auch in Baden-Württemberg starben bereits mehrere Menschen in Pflegeeinrichtungen, Dutzende Mitarbeiter sind infiziert. Besonders Schutzausrüstung sei überall Mangelware, kritisiert Beatrix Vogt-Wuchter vom Diakonischen Werk Baden im Gespräch mit Redaktionsmitglied Christopher Töngi.

Frau Vogt-Wuchter, in Baden-Württemberg leben laut Ministerium insgesamt rund 100.000 Menschen in Senioren- und Pflegeheimen. Wie bewerten Sie die momentane Gesamtsituation der Einrichtungen?

Beatrix Vogt-Wuchter: Noch ist sie sehr unterschiedlich, das hängt auch etwas von der Region ab. Im Raum Freiburg, dem Zollernalbkreis oder auch in der Region Ettlingen ist die Situation schon jetzt sehr angespannt.

Überall dort, wo es Infizierte gibt, ist die Situation prekär: Bewohner müssen unter Quarantäne gestellt werden, Personal fällt aus. Ein gewaltiges Problem ist auch, dass es immer noch zu wenig Schutzausrüstung gibt. Gerade bei bestätigten Corona-Fällen braucht das Pflegepersonal dringend FFP3-Masken und Visiere. Die sind aber Mangelware.

Krankenhäuser werden im Pandemie-Plan des Landes bevorzugt.

Hätten Pflegeeinrichtungen aus Ihrer Sicht schneller reagieren müssen?

Pflegeeinrichtungen selbst haben generell kein großes Depot an Schutzausrüstungen, weil man die Massen normal nicht benötigt. Als die Corona-Krise Deutschland erreichte, wurden die Notfallpläne überarbeitet. Da gab es aber schon keine Lieferungen mehr.

Vergangene Woche ist eine Lieferung von Bund und Ländern angekommen. Viele Heime haben aber nur eine Packung Handschuhe oder einige Masken bekommen. Das reicht vielleicht für einen halben Tag, mehr nicht. Krankenhäuser werden im Pandemie-Plan des Landes bevorzugt.

Mehr zum Thema: Quarantäne von Bewohnern und Personal: In Brettener Altenheim werden die Pflegekräfte knapp

Können Sie das nachvollziehen?

Auf der einen Seite schon. Aber: Um Infektionsketten zu unterbrechen, brauchen auch wir dringend geeignete Schutzausrüstung. Wir wollen hier keine Zustände wie in Italien oder Spanien. Bund und Länder haben jetzt auch weitere Lieferungen zugesagt. Auch die Einrichtungen selbst bestellen, was möglich ist.

Allerdings sind die Preise aktuell völlig überhöht. Deshalb hoffen wir, dass das beschlossene Krankenhausentlastungsgesetz schnell umgesetzt wird, damit die Kosten für zusätzliches Personal und Ausrüstung schnell erstattet werden.

Beim Diakonischen Werk Baden leitet Beatrix Vogt-Wuchter die Abteilung für Alter, Pflege und Gesundheit. Zudem ist die 43-Jährige aktuell Vorsitzende des Ausschusses „Alter und Gesundheit“ der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg. Die Diakonie betreut im Südwesten 100 stationäre Pflegeeinrichtungen, 75 ambulante Pflegedienste und über 50 Tagespflegeeinrichtungen.

Was muss sich sonst noch ändern?

Bewohner und Pfleger sollten aus unserer Sicht vorrangig auf eine Corona-Infektion getestet werden. Sonst stecken sich in einer Pflegeeinrichtung auf einen Schlag mehrere Menschen an – so wie etwa in Bretten-Neibsheim. Ältere haben zwar ein höheres Risiko, an Corona zu sterben. Sie zeigen aber nicht unbedingt immer auch Symptome.

Wie reagieren betroffene Heime jetzt?

Das Vorgehen wird vom Robert Koch-Institut festgelegt. In unseren Einrichtungen gab es schon vor der Corona-Krise fast nur noch Einzelzimmer. Dadurch wird es natürlich etwas leichter, infizierte Personen zu isolieren. Wenn diese schlimmer erkranken, muss man überlegen, ob sie in ein Krankenhaus müssen. Das kommt immer auf den Einzelfall an.

Es gilt immer abzuwägen zwischen Schutz und Freiheit auf Persönlichkeitsentfaltung.

Gerade für ältere Menschen sind Besuche von Verwandten eine nette Abwechslung vom Alltag. Wie nehmen Sie die Stimmung in den Pflegeheimen in Zeiten des Besuchsverbots wahr?

Natürlich stellt das einen schwerwiegenden Eingriff dar und ist für viele Bewohner eine ganz schwierige Situation. Wir halten das befristete Besuchsverbot aber grundsätzlich für richtig. Die Gefahr, dass das Virus von außen hereingetragen wird, wäre sonst zu groß. Dass für Menschen in Pflegeheimen keine Ausgangssperre verhängt wurde, begrüßen wir auch. Es gilt immer abzuwägen zwischen Schutz und Freiheit auf Persönlichkeitsentfaltung.

Mehr zum Thema: Altenheime warnen: „Wir dürfen nicht die Gesundheit unseres Personals aufs Spiel setzen“

Wie geht man in der Corona-Krise mit Bewohnern um, die zum Beispiel an Alzheimer leiden?

Für Menschen mit Alzheimer ist es extrem schwierig, plötzlich Personal in kompletter Schutzausrüstung vor sich stehen zu haben. Da kann man ja nicht mal mehr das Gesicht erkennen. Diese Patienten verstehen nicht, was gerade passiert. Im Fall einer Isolation müssen sie daher rund um die Uhr beobachtet werden. Das kostet unsere Helfer viel Zeit und verschärft den Personalmangel.

Wie viele Pflegekräfte fehlen Ihnen in der Corona-Krise?

Genaue Zahlen haben wir nicht. Generell ist die Pflegebranche nach wie vor aber nicht gerade üppig ausgestattet. Über Internet-Plattformen können ehemalige Fachkräfte nun ihre Hilfe anbieten.

Pflege muss langfristig einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen.

Spüren Sie auch vor Ort Hilfsbereitschaft?

Durchaus. Und das ist schön! Viele Leute fragen, wie sie helfen können. Dann gibt es auch noch ehemalige Pflegekräfte, die sich melden und uns in dieser schweren Zeit unterstützen wollen.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

In der Corona-Krise ändert sich der Blick auf Pflegekräfte. Plötzlich wird sogar für das Personal applaudiert. Reicht das?

Das ist ein nettes Zeichen, mehr aber auch nicht. Wichtig ist, was nach der Krise kommt. Wird der Job dann besser bezahlt? Wird der Nachwuchs stärker gefördert? Gibt es mehr Personal? Bei diesen Fragen ist die Politik gefordert. Pflege muss langfristig einen höheren Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommen. Dann wird es auch einen größeren Zulauf beim Personal geben. Davon sind wir extrem abhängig.