Die Grenzen sind offen – ab in den Urlaubsflieger?

Zumindest in die meisten Mitgliedsstaaten der EU sind Reisen seit dem heutigen Montag wieder möglich. Also doch noch eine Reise ans Mittelmeer? Unsere Redaktion hat in Ettlingen mal bei den Leuten auf der Straße nachgefragt. Der Tenor: Urlaub ja – aber eher in Deutschland und jedenfalls nicht mit dem Flieger.

Von Susanne Garcia (Text und Bilder)

Andreas Schmidt: „Ich musste den für Mai geplanten Italienurlaub wegen Corona absagen. Da war ja wirklich alles dicht. Wir hatten uns sehr drauf gefreut. Stattdessen im Sommer hinzufahren, kommt für uns allerdings nicht in Frage. Viel zu teuer, wegen der Schulferien.

Dieses Jahr ist es das also gewesen mit Urlaub. Nächstes Jahr gibt es dann vielleicht einen neuen Anlauf. Aber mit der Buchung warte ich mal noch bis Jahresende und schaue, wie dann die Lage ist. Sowieso muss es nicht immer Ausland sein. Letztes Jahr waren wir am Bodensee, das war wunderbar. Fliegen ist auch sonst nicht so angesagt bei uns, wir fahren viel mit dem Auto. Da ist man unabhängiger.“

Norbert Jung: „Meinen Jahresurlaub hatte ich bereits, und zwar in Südafrika. Quasi in allerletzter Sekunde kam ich zurück nach Deutschland. Sonntags waren wir zurück, mittwochs war dann alles dicht. Ich hatte wirklich viel Glück, dass mein Urlaub noch so geklappt hat.

Dass andere sehr enttäuscht sind, wenn ihrer ins Wasser fällt, kann ich sehr gut verstehen. Zwar hab ich sowieso keinen Urlaub mehr übrig für dieses Jahr. Aber hätte ich noch welchen, dann würde ich definitiv keine Fernreise machen wollen. Zu groß ist die Gefahr, am Ende doch noch irgendwo zu stranden, sollte nochmals eine ähnliche Situation auftreten. Und mit vielen Menschen auf engstem Raum, das fühlt sich derzeit einfach nicht gut an.“

Anette Huber: „Wir bleiben dieses Jahr in Deutschland und werden das Saarland mit dem Fahrrad erkunden. Reisen nach Portugal und Südtirol zu Pfingsten haben wir schon gecancelt. Zum jetzigen Zeitpunkt eine Flugreise ins Ausland zu unternehmen kann ich mir nicht vorstellen.

Das muss jeder selbst entscheiden, aber wir gehören nun mal schon zur Risikogruppe, und außerdem geht ja die Freude am Urlaub auch irgendwie verloren durch die Unsicherheit und die ganzen Vorschriften. Ein Quartier im Saarland haben wir noch nicht gebucht. Wir warten ab, wie das Wetter wird. Als Pensionäre sind wir zeitlich auch nicht so gebunden. Angst, dass schon alles ausgebucht sein könnte, hab ich nicht.“

Ekkehard Rabold: „Ich bin grundsätzlich gerne im Ausland unterwegs. Dieses Jahr wird es wohl Dänemark oder Frankreich werden – je nachdem, wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber eine Flugreise machen wir definitiv nicht. Das ist uns zu heikel.

Mit vielen fremden Menschen auf engem Raum während des Fluges, das kann ich mir momentan einfach nicht vorstellen. Wahrscheinlich ist es auf eine Art auch irrational, das ausgerechnet jetzt so zu empfinden, man konnte sich ja schon vor Corona alles Mögliche holen, wenn man mit vielen Menschen auf engstem Raum zusammengesessen ist. Trotzdem ist das dieses Jahr ein Grund, auf jeden Fall mit dem Auto zu fahren. Machen wir aber ohnehin lieber.“

Heiko Uepach: „Ich hätte eigentlich einen Kurzurlaub in Spanien gemacht. Den Flug haben wir jedoch abgeblasen, und dieses Jahr werden wir auch sicher nicht mehr im Ausland Urlaub machen. Meine Frau erwartet demnächst ihr drittes Kind.

Außerdem bauen wir gerade. Und im nächsten Jahr – mal sehen. Mit dann drei Kindern ist da eine lange Flugreise ohnehin nicht drin. Aber auch unabhängig davon ist das Urlaubsgefühl wegen der Corona-Pandemie ohnehin sehr eingeschränkt. Aber es muss auch nicht immer Auslandsurlaub sein. Wir waren schon viel in Deutschland im Urlaub und sehr zufrieden damit – mal an der Ostsee oder auch im Bayerischen Wald. Das war immer sehr schön.“