Die meisten Kitas sind noch nicht bereit für den Neustart nach Corona-Schließung

Die Verwirrung ist komplett – und der Wutpegel mancher Eltern auf Rekordhöhe geschnellt: Seit eineinhalb Wochen ist der Sehnsuchtstermin 18. Mai bekannt. Ab dem kommenden Montag dürfen die Kindertagesstätten in Baden-Württemberg wieder mehr Kinder aufnehmen – doch nun bekamen viele Eltern enttäuschende Post: Die meisten Kitas sind noch nicht startklar. Ihr Hauptargument: Da das Land die neue Rechtsverordnung erst an diesem Samstag in Kraft setzt, fehle ihnen die Planungssicherheit.

Die Schuld am missglückten Neustart schieben sich nicht nur Tagesstätten und Land gegenseitig zu – auch der Graben zwischen den grün-schwarzen Koalitionspartnern wird in der emotionsgeladenen Frage sichtbar.

Kretschmanns Sprecher: Eisenmanns Haus lieferte spät

Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht das Kultusministerium seiner CDU-Herausfordererin Susanne Eisenmann für den Ärger verantwortlich. „Es liegt schlicht daran, dass das Kultusministerium den Vorschlag erst am Dienstagabend beziehungsweise ordentlich ausgearbeitet am Mittwoch vorgelegt hat“, erklärt Regierungssprecher und Kretschmann-Vertrauter Rudi Hoogvliet auf Anfrage.

Das Kultusministerium

ist da hartleibig geblieben. Rudi Hoogvliet, Sprecher von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne)

In der Lenkungsgruppe sei am Mittwoch durchaus darüber diskutiert worden, dass der Zeitpunkt eigentlich zu spät sei. Der 18. Mai sei zwar kein Pflichttermin, die Kitas könnten ab diesem Termin freiwillig und schrittweise ihre Betreuung ausweiten. „Aber so ein Termin weckt natürlich Erwartungen“, sagt Hoogvliet.

Verschieben sei jedoch nicht in Frage gekommen: „Das Kultusministerium ist da hartleibig geblieben.“ Zugleich gilt es als offenes Geheimnis, dass gerade der grüne Ministerpräsident generell große Bedenken hat, die Kindertagesstätten großzügiger zu öffnen und so möglicherweise das Corona-Infektionsrisiko zu erhöhen.

Kultusministerium findet Kita-Argumentation „verwunderlich“

Dass die Rechtsverordnung für den sogenannten „reduzierten Regelbetrieb“ in der Kinderbetreuung dermaßen zum Zankapfel geworden ist, nennt die Sprecherin der Kultusministerin „schon verwunderlich“. „Der Beschluss am Samstag ist nur noch Formsache“, sagt Christine Sattler. „Die Kita-Träger hatten schon länger Zeit, sich vorzubereiten.“

Bis zu 50 Prozent der Kinder dürfen theoretisch ab Montag gleichzeitig die Kindergärten und Krippen besuchen, inklusive der bereits existierenden Notbetreuungsplätze – das ist die entscheidende Größe. Damit möglichst viele Knirpse und ihre überlasteten Eltern in den Genuss kommen, hat das Land außerdem angeregt, dass tageweise wechselnde Gruppen zum Zuge kommen.

Doch haarkleine Vorschriften dazu, wie die einzelnen Tagesstätten ihr Personal und die Kindergruppen aufteilen, werde die ungeduldig erwartete Verordnung überhaupt nicht enthalten, sagt Eisenmanns Sprecherin: „Das müssen die Träger vor Ort planen. Die Verordnung des Landes gibt nur Leitplanken vor.“

Die Kita-Träger brauchen schon einen rechtlichen Rahmen. Kristina Fabijancic-Müller, Sprecherin des Gemeindetags

Der Gemeindetag Baden-Württemberg sieht das anders. „Man hat uns nicht die nötige Zeit gegeben, um das Konzept umzusetzen“, sagt Sprecherin Kristina Fabijancic-Müller. „Die Kita-Träger brauchen schon einen rechtlichen Rahmen, damit sie hinterher nicht wieder alles umwerfen müssen.“ Auch die Idee, dass die Kita-Kinder sich tageweise abwechseln können, sei recht neu. „Dieses rollierende System ist erst am Dienstag ins Gespräch gekommen“, betont Fabijancic-Müller.

Kitas haben Probleme mit der Organisation

Für die Kitas sei die Organisation äußerst schwierig – und nicht über Nacht zu stemmen. „Es bringt ja nichts, einer Familie zu sagen, ihr Kind könne am Dienstag und Donnerstag kommen, wenn sich dann herausstellt, dass es da nicht geht“, sagt sie.

Ob überhaupt genug Personal bereitsteht? Wie viele Erzieherinnen in Kurzarbeit sind oder zu Corona-Risiko-Gruppen zählen – dazu gibt es keine Statistik. Fest steht, dass viele Eltern „stinksauer“ bis „tief enttäuscht“ sind, wie BNN-Leser es formulieren. Eine Kita-Leiterin schrieb ihnen: „Ich hoffe, Sie baldmöglichst unterstützen zu können. Diese nicht planbare Situation ist auch für mich und mein Team nicht einfach.“