Beispielsweise in Rheinstetten ist es seit dem 23. März nach einer Allgemeinverfügung der Stadt nicht mehr erlaubt, im See- und Uferbereich mit den angrenzenden Liegeflächen zu verweilen. Das Verweilverbot gilt auch für die Parkplätze an den Seen und den Bereich entlang des Rheinufers in der Nähe zum Rheinkiosk. Wer sich nicht an das Verbot hält und trotz Aufforderung die gesperrten Bereiche nicht verlässt, dem droht ein Bußgeld von mindestens 250 Euro.

Ähnliche Regelungen gibt es auch für andere Seen der Region. Schwimmbäder müssen laut Verordnung geschlossen sein, mit dem näher rückenden Sommer könnte das Thema Badeseen noch konkretisiert werden.

Mehr zum Thema: Coronavirus Tagebuch: Barrikaden am Epplesee in Forchheim

Danke an Instagram-User fisnik.jpeg für die Frage.