Europa-Park bleibt wegen Coronavirus weiter geschlossen

Der Europa-Park bleibt nach der Bekanntgabe der neuen Corona-Regeln durch Bund und Länder weiter geschlossen. Wie der Park am Donnerstag mitteilte, wird er nicht wie ursprünglich geplant am 19. April seinen Saisonstart nachholen. Ein mögliches Öffnungsdatum wurde nicht genannt.

Am Mittwoch hatten Bund und Länder Großveranstaltungen bis 31. August untersagt. Bereits kurz danach äußerten verschiedene Freizeitpark-Fanseiten, dass demnach auch kein Freizeitpark öffnen kann. Ob der Europa-Park und andere Freizeitparks wie Tripsdrill unter das Stichwort Großveranstaltung fallen, ist noch nicht geklärt. Allein der dortige Gastronomiebetrieb widerspricht aber den neuen Corona-Regeln.

Park prüft weiter Öffnung im Rahmen der Corona-Maßnahmen

Ob der Park mit weiteren Corona-Lockerungen vor dem 31. August öffnen wird, ist noch nicht klar. Die Betreiberfamilie Mack äußerte sich in einem Statement mit einem positiven Blick auf eine mögliche Parköffnung trotz Coronavirus: „Wir begrüßen ausdrücklich die am 15.04. von der Bundesregierung angekündigten, bundesweiten Lockerungen der Corona-Maßnahmen und sind zuversichtlich, in naher Zukunft im Einklang mit den behördlichen Vorgaben unseren Betrieb wieder aufnehmen zu können.“

Betroffen von der Schließung sind der Europa-Park, die Wasserwelt Rulantica, die Europa-Park Hotels sowie das Camp Resort (inkl. Camping).

Für Europa-Park-Fans oder Besucher, die einen Aufenthalt geplant hatten, hat der Park eine Informationsseite eingerichtet, die die wichtigsten offenen Fragen beantwortet.