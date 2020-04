Experiment: Eine Kolumne, in der wir das Wort mit C nicht erwähnen

Anzeige

Liebe Leserinnen und Leser, heute gibt es ein Experiment: Ich versuche, einen Text zu schreiben, in dem nicht das Wort mit C vorkommt. Schließlich geht es seit Monaten fast ausschließlich um das Wort mit C – in jedem Lebensbereich, jeder Nachricht und jeder Konversation.

Hausstaub bleibt Hausstaub

Heute spreche ich deswegen mal über Hausstaub. Wussten Sie, dass Hausstaub eine Mischung unterschiedlicher anorganischer und organischer Stoffe ist? Ehrlich wahr. Hausstaub ist also nichts anderes als eine Sammlung von menschlichen Haaren und Härchen, Fasern und Fusseln aus Couch und Klamotten, Pflanzenteilen, Milben und jeder Menge Hautpartikel der Bewohner des jeweiligen Zuhauses.

Familien im Ausnahmezustand: Schulen und Kitas sind geschlossen. Die Eltern arbeiten im Homeoffice. Der Alltag folgt in Zeiten der Corona-Pandemie neuen Regeln. Wie verändert sich dadurch das Zusammenleben? Darüber berichten in dieser Kolumne BNN-Redakteure mit unterschiedlichen Familienkonstellationen.

Seit einiger Zeit fällt mir auf, dass die Menge des Hausstaubs bei uns massiv zugenommen hat. Wohin man genauer sieht, entdeckt man Staubkörner, Staubfäden oder – im fortgeschrittenen Stadium – Staubmäuse. Und egal wie oft wir sie entfernen, sie kommen immer schneller wieder. Man könnte auch sagen: Die Hausstaub-Zuwachskurve verläuft exponentiell. Aber das sage ich nicht, denn das hätte zu viele Ähnlichkeiten mit anderen Kurven, über die hier nicht gesprochen wird.

Ähnlichkeit mit anderen Kurven rein zufällig

Lieber wende ich mich den möglichen Gründen zu: Also, dreckiger werden wir kaum geworden sein, dazu müsste man wohin gehen, und das darf man ja kaum, weil … ach ja, das wollten wir nicht erwähnen. Und dass er uns vorher einfach nur nicht aufgefallen ist, dieser Staub, bezweifle ich. Ich habe in Sachen Wollmäuse nämlich ein Adlerauge.

Der Staub, das sind wir!

Wenn man nicht weiter weiß, lohnt es sich meist, noch einmal die Definition zu lesen. „Haare und Härchen, Fasern von Klamotten, menschliche Hautpartikel …“ – langsam dämmert es mir. Der Staub, das sind wir! Wir sind seit Wochen zusammen zuhause, anstatt unsere Wohnstätte wie sonst morgens zu verlassen und abends wiederzukommen. Den Grund dafür wissen Sie und weiß ich. Ach, Mann!

