Festspielhaus Baden-Baden beendet die Saison

Das Festspielhaus Baden-Baden beendet seine laufende Saison. Ticketinhaber sollen einen Gutschein für die kommende Saison erhalten. Die Verantwortlichen hoffen auf einen Landeszuschuss. Ob der bewilligt wird, ist jedoch noch offen.

Auch das Festspielhaus Baden-Baden hat nun die laufende Saison Corona-bedingt definitiv beendet. „Das bis Ende Juli geplante Programm ist auf der Grundlage der aktuellen Landesverordnung nicht durchführbar“, begründete Intendant Benedikt Stampa seine Entscheidung.

Da große Orchesterkonzerte und Opernaufführungen aus Gründen der Arbeits-Hygiene auf der Bühne und im Orchestergraben noch nicht wieder gestattet seien, müsse man „schweren Herzens“ auch die Sommerfestspiele absagen. „Der Schutz von Publikum, Künstlern und Mitarbeitern hat für mich oberste Priorität. Daher wird der Spielbetrieb weiter ruhen.“

Unter welchen Umständen im Festspielhaus Baden-Baden wieder internationale Festspiele stattfinden können, sei derzeit nicht klar. Man hoffe wirtschaftlich sehr auf den beantragten Landeszuschuss, sagte Benedikt Stampa. Ob und in welcher Höhe dieser bewilligt wird, lasse sich derzeit nicht absehen.

Baden-Baden setzt auf Gutscheinregelung

Die von den Absagen betroffenen Ticketbesitzer will das Haus in den nächsten Tagen kontaktieren. Dabei setzt man auch in Baden-Baden auf die vom Bundeskabinett vorgeschlagene Gutscheinregelung für Tickets von Veranstaltungen, die in der Folge der Corona-Krise abgesagt werden mussten.

So gibt es für Kartenbesitzer die Möglichkeit, den Wert ihres Tickets zu spenden, oder aber in Billets für die nächste Saison umzutauschen. Die dritte Möglichkeit ist die erwähnte Umwandlung in einen Gutschein.

Namhafte Gastspiele fallen aus

Von dem vorzeitigen Saisonende betroffen sind insbesondere die Sommerfestspiele, bei denen der Dirigent Andris Nelsons mehrere Auftritte in Baden-Baden gehabt hätte. Zudem waren mehrere Gastspiele des Nederlands Dans Theater vorgesehen.

Zum Saisonende waren dann einmal mehr Dirigent Valery Gergiev und das Ensemble des St. Petersburger Mariinsky-Theaters verpflichtet. Auf dem Programm stand unter anderen eine Aufführung von Verdis selten gespielter Oper „Attila“ sowie dem populären „Troubadour“.

In Baden-Baden hofft man nun auf die nächste Spielzeit, die Mitte September dann planmäßig beginnen soll. Zum Start ist eine konzertante Aufführung von Bela Bartoks Oper „Herzog Blaubart“ vorgesehen. Am Pult des London Symphony Orchestra soll dann Simon Rattle stehen.

Schon am 18. Mai waren die Pfingstfestspiele abgesagt worden, bei denen über die Feiertage Shooting-Star Teodor Currentzis mehrfach am Pult gestanden wäre.