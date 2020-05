Geschacher um Corona-Bonus für Pflegekräfte: Wer übernimmt das restliche Drittel der Prämie?

Anzeige

Vor vier Wochen noch wurden sie beklatscht und gefeiert, Pflegekräfte in der Altenpflege waren plötzlich die „Helden des Alltags“ in der Corona-Krise. Als handfeste Anerkennung kündigte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) Steuererlass für Bonuszahlungen an Arbeitnehmer bis zu 1.500 Euro an. In Baden-Württemberg durften sich 100.000 Beschäftigte in der Altenhilfe und in der ambulanten Pflege über diese Nachricht freuen. Pflegeheim-Träger und Arbeitgeber veranlasste der initiierte Bonus indes zu der Gegenfrage: Wer soll die Prämie bezahlen?

Von unserer Mitarbeiterin Marianne Paschkewitz-Kloß

Seit Mitte vergangener Woche steht fest, dass Beschäftigte in der Altenpflege in diesem Jahr einen gestaffelten Anspruch auf eine einmalige Sonderleistung haben. Auf 1.000 Euro garantiert, denn dieser Betrag wird den Arbeitgebern, so der Beschluss des Bundesgesundheitsministeriums, im Wege der Vorauszahlung zunächst von der sozialen Pflegeversicherung erstattet.

Aufstockung der Prämie bis 1.500 Euro möglich

Die Länder und die Arbeitgeber in der Pflege können die Prämie ergänzend bis zur Höhe der steuer- und sozialversicherungsabgabenfreien Summe von 1.500 Euro aufstocken. Wer aber wird sich mit welchem Anteil am verbleibenden Drittel der möglichen Prämie beteiligen?

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

BNN-Recherchen ergaben zur Frage der Aufstockung ein ernüchterndes Bild. Frei nach dem Motto: Wer sich zuerst bewegt, hat schon verloren, wird verzögert, debattiert, gefordert. Die Stuttgarter Landesregierung, der es freisteht, den Bonus aufzustocken, will in den kommenden Tagen darüber beraten. Sozialminister Manne Lucha (Grüne), der den Bonus als „gutes Symbol“ bezeichnet, wolle sich zunächst mit Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) beraten, so ein Sprecher des Gesundheitsministeriums gegenüber dieser Zeitung.

Enttäuschender Kompromiss

„Wir warten ab“, kommentierte Sprecher Christian Könemann für die Diakonie Baden, zunächst müsse sich das Land äußern. Kritik an der angedachten Finanzierung übt der Verbandschef des Diakonischen Werks in Baden, Urs Keller, in einer Mitteilung: „Eine wirkliche gesellschaftliche Anerkennung der Pflegearbeit hätte einen steuerfinanzierten Pflegebonus erfordert.“

Der jetzige Kompromiss sei enttäuschend, zumal sich nun auch noch die ohnehin knapp finanzierten Träger beteiligen sollten, die nicht über die entsprechenden Rücklagen verfügten. Sprecher Könemann bekräftigt: „Als gemeinnützige Träger dürfen wir keine Rücklagen bilden und sollen uns an der Prämie beteiligen – da passt etwas nicht.“

Als Wohlfahrtsverband haben wir nicht die hohen Rücklagen, um so eine Prämie aus dem Ärmel schütteln zu können. Da sind wir noch in einem Klärungsprozess. Thomas Maier, Caritasverband der Erzdiözese Freiburg

Ähnlich die Position des Caritasverbands der Erzdiözese Freiburg, Arbeitgeber von rund 13.000 Pflegekräften. „Als Wohlfahrtsverband haben wir nicht die hohen Rücklagen, um so eine Prämie aus dem Ärmel schütteln zu können. Da sind wir noch in einem Klärungsprozess“, lautet das Statement von Pressechef Thomas Maier. Nicht als Lösung, sondern als „ungedeckten Scheck“, bewertet Norbert Altmann, Sprecher der Arbeitgeberseite in der arbeitsrechtlichen Kommission von Caritas und Diakonie Deutschland, den politischen Beschluss.

Mehr zum Thema: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

„Auf eine klare Ansage vom Land“ wartet die Evangelischen Heimstiftung, die 9.300 Mitarbeitende beschäftigt und in Baden-Württemberg 145 Pflegeeinrichtungen betreibt. Das sei nicht als Absage zu werten, verdeutlicht Unternehmenssprecherin Alexandra Heizereder, jedoch müsse die Heimstiftung „unter den Rettungsschirm“ und befürworte deshalb eine Lösung analog zu Bayern, indem das Land das Drittel aus Steuermitteln finanziere.

Unbürokratische Auszahlung von 500 Euro

Auch der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Baden-Württemberg, Träger von 60 Altenpflegeheimen im Land, begrüßt das Vorgehen der bayerischen Landesregierung, „die handelt und Fakten schafft“, indem sie bis zu 500 Euro unbürokratisch ausbezahle. Für den ASB beliefe sich die Auszahlung auf sieben Millionen Euro. Gemeinnützige Träger, die keine Gewinne machen dürfen, sollten nicht belastet werden, fordert der ASB.

Mehr zum Thema: Freiwillige im Brettener Pflegeheim: „Ich hatte keine Ahnung, wie hart die Arbeit wirklich ist“

Zweitstärkste Gruppe der Altenpflegeanbieter sind neben den freigemeinnützigen Einrichtungen private und damit gewinnorientierte, teils in großen Pflegeheim-Ketten operierende Betreiber. Unter dem Dach von Victor’Group zählt etwa Pro Seniore zu den Großen Deutschlands, der in Baden-Württemberg nach eigenen Angaben etwa 1.500 Pflegekräfte beschäftigt. Das Unternehmen bezieht sich in der Frage seiner Beteiligung am Pflege-Bonus auf das anstehende Verhandlungsergebnis der Spitzenverbände der Pflegeheimbetreiber. Gleichzeitig betont Unternehmenssprecher Peter Müller gegenüber den BNN: „Wir werden uns unserer Verantwortung nicht entziehen.“

Mehr zum Thema: Baden-Württemberg will flächendeckende Tests in Alten- und Pflegeheimen

Unbeantwortet indes blieb die Anfrage bei der Haus Edelberg Unternehmensgruppe (zu Orpea Deutschland gehörend), größter Privatbetreiber in der Region. Bislang fünf Senioren-Zentren dieses Trägers gerieten zu Brennpunkten der Corona-Pandemie. Nicht dort und in keiner anderen Altenpflegeeinrichtung hatten die „Helden des Alltags“ Zeit zu diskutieren. Die monetäre Anerkennung des Einsatzes jedoch lässt auf sich warten.

Städtisches Klinikum wartet ab

Von der Diskussion um einen Corona-Bonus für Pflegekräfte sind nicht nur Senioreneinrichtungen betroffen, sondern auch Krankenhäuser. Die Stadt Karlsruhe teilte dazu mit: „Wir sehen derzeit leider keine Möglichkeit, wie das Städtische Klinikum in der aktuell ohnehin sehr schwierigen finanziellen Situation eine übertarifliche Zulage aus eigener Kraft finanzieren soll.“ Derzeit gebe es in Baden-Württemberg noch keine finanzierte Regelung für eine Zulage für Pflegekräfte in Krankenhäusern. „Die Stadt setzt für das Städtische Klinikum, angesichts dieser fehlenden Gegenfinanzierung, auf eine einheitliche Regelung und hat dies auch entsprechend in den Deutschen Städtetag und in die Verbände eingebracht.“

Pflegekräfte, die während der Corona-Pandemie in den neu geschaffenen Covid-Bereichen eingesetzt werden, erhalten allerdings bereits einen kleinen Bonus. Alle bestehenden tariflichen Zulagen würden ausgeschöpft, so das Städtische Klinikum. „Hierbei kommt beispielsweise auch die tarifliche Infektzulage zum Tragen, die einen monatlichen Betrag in Höhe von 46,02 Euro vorsieht.“ Bei Versetzungen auf Intensivpflegestationen oder Intensivüberwachungseinheiten im Covid-Bereich seien entsprechende Ausgleichszahlungen erfolgt.