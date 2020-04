Kabinett in Stuttgart tagt mit Gesundheitsminister Spahn

Anzeige

Die grün-schwarze Landesregierung kommt am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammen – mit prominentem Besuch aus Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird an der Sitzung des Kabinetts von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teilnehmen und den Ministern aus Baden-Württemberg über die aktuelle Lage und den Kampf gegen das Coronavirus im Bund berichten.

Nach der Sitzung (12 Uhr) wollen Kretschmann und Spahn gemeinsam die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz informieren. Während Kretschmann und Spahn in der Regierungszentrale in Stuttgart sind, sollen die Landesminister per Video zugeschaltet werden.

Kabinett: strengere Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Pflegeheimen wegen Coronavirus

Die Landesregierung will in der Sitzung strengere Ausgangsbeschränkungen für Bewohner von Pflegeheimen beschließen. Bewohner sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem nur noch bei dringenden Arztbesuchen oder psychotherapeutischen Behandlungen die Einrichtung verlassen dürfen.

dpa/lsw