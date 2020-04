Karlsruher Firma arbeitet an Corona-Tracking-App zur Vermeidung von Infektionen

Anzeige

Im Kampf gegen Corona hat die Bundesregierung jetzt rund 43.000 IT-Experten und Entwickler „rekrutiert“: Im #WirVsVirus-Hackathon des Bundeswirtschaftsministeriums haben sie im März um die Wette an digitalen Lösungen gebastelt, die in der Epidemie helfen sollen.

Das zweitägige Programmierturnier dürfte als eine der größten derartigen Aktionen in die Geschichte eingehen. Einer ihrer Teilnehmer ist das Karlsruher Unternehmen let’s dev, das mit seiner geplanten, kostenlosen App „CO Scan“ der Öffentlichkeit mehr Sicherheit bieten möchte.

Die Idee dahinter: Die Benutzer sollen per Push-Nachricht gewarnt werden, wenn sie sich in den vergangenen 14 Tagen an einem Ort gemeinsam mit einer Corona-positiv getesteten Person aufgehalten haben.

App soll helfen, die Symptome zu dokumentieren

Dazu erstellt die App ein Bewegungsprofil des Smartphone-Besitzers und erlaubt es ihm, im Fall einer Erkrankung seine Symptome zu dokumentieren. Wird ein erkrankter Nutzer positiv getestet, alarmiert die App andere Nutzer in der Nähe, die die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen können.

Am vergangenen Sonntag wurden die Sieger des Hackathons gekürt, die in den Genuss eines „digitalen Unterstützungsprogramms“ des Bundes kommen sollen. Tracking-Lösungen waren jedoch nicht darunter.

„Wir sind enttäuscht, dass unsere Idee von der Jury nicht berücksichtigt wurde, aber wir prüfen jetzt andere Möglichkeiten, unsere App ,CO Scan‘ weiterzuentwickeln und am Ende den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, erzählte den BNN der Geschäftsführer des Start ups, Karl-J. Wack.