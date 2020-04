Kartenzahlung als Maßnahme gegen Corona: Zahlen die Leute jetzt öfter elektrisch?

Anzeige

In der Corona-Krise wird bargeldlose Zahlen propagiert – was bei manchen Banken zu Jubelstürmen führt. Obschon wirklich kontaktlos nur bis 25 Euro geht, steigt die Zahl der Kartenzahlungen derzeit offenbar an. Zugleich decken sich aber auch mehr Menschen mit Bargeld ein.

Was ist dieser Tage nicht alles über die angeblich positiven Folgen der Corona-Krise zu lesen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt schreite dank Homeoffice und Videokonferenzen voran, der Onlinehandel sei im Aufwind und an den Supermarktkassen setze sich endlich auch in Deutschland das bargeldlose Bezahlen durch. Aus Angst vor Ansteckungen würden die Kunden nun lieber zur Kredit- oder EC-Karte greifen statt zu Scheinen und Münzen.

Auch interessant: Ausgabe nur gegen Ausweis: Hunderttausende Schutzmasken für Ärzte in Baden-Württemberg eingetroffen

Valentin Stalf, Gründer der Online-Bank N26, jubelte in einem Zeitungsinterview: „Wir sehen jetzt einen radikalen Wechsel – weg vom Bargeld, hin zum kontaktlosen Bezahlen. Für mich war ohnehin nie nachvollziehbar, warum Menschen noch immer mit Bargeld zahlen. Doch der plötzliche Bruch durch die Krise hat mich selbst überrascht.“

Er sei sich sicher: „Die Menschen werden auch nach der Krise nicht zum Bargeld zurückkehren, und das fördern wir aktiv.“

Kontaktlos geht nur bis 25 Euro

Tatsächlich fordern Discounter und Supermärkte ihre Kunden nun dazu auf, möglichst mit Karte zu bezahlen. Komplett kontaktlos funktioniert das aber nur bei Summen bis zu 25 Euro. Bei höheren Beträgen ist die Eingabe einer Geheimzahl notwendig.

Immer aktuell: Karten zeigen alle Coronavirus-Fälle in Deutschland und Baden-Württemberg

Der Bankenverband Deutsche Kreditwirtschaft will diese Grenze auf 50 Euro erhöhen. Allerdings müssten Karteninhaber dann spätestens nach fünf Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von 150 Euro wieder die Geheimzahl eingeben.

Wer wirklich kontaktlos zahlen will, sollte daher auf sein Handy setzen. Dienste wie „Apple Pay“, die digitale Girocard aber auch Kreditkarten lassen sich im Smartphone nutzen. Beim Bezahlen gibt der Kunde jede Bezahlung ab dem ersten Cent mit der gewohnten Entsperrfunktion seines Smartphones, zum Beispiel Fingerabdruck, an der Kasse frei.

Wie viele wirklich mit Karte zahlen, bleibt geheim

Eine BNN-Umfrage unter großen Lebensmitteleinzelhändlern bestätigt, dass der Anteil der Kartenzahlungen zuletzt gestiegen ist. Doch wie sehr, das verrät keines der befragten Unternehmen.

Die Discounter-Kette Lidl antwortete: „Wir bitten unsere Kunden, in der aktuellen Situation bevorzugt bargeldlos mit Karte zu bezahlen. Diesem Hinweis folgen auch immer mehr Kunden, sodass der Anteil von bargeldlosen Zahlungen in den letzten Wochen leicht gestiegen ist.“

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick